Україна розриває дипломатичні відносини з Північною Кореєю

Україна розриває дипломатичні відносини з Корейською Народною Демократичною Республікою у відповідь на визнання нею так званих «ДНР» та «ЛНР». Відповідну офіційну заяву опублікував речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

Міністерство закордонних справ України заявило, що рішуче засуджує визнання КНДР так званої «незалежності» тимчасово окупованих рф територій в Донецькій та Луганській областях України.

Це рішення Північної Кореї українське МЗС розглядає як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Пхеньяна, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.

«Визнання північнокорейським режимом «суб’єктності» російських окупаційних режимів на Донеччині та Луганщині є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України. У відповідь на такий недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Корейською Народною Демократичною Республікою. Політичні та економічні контакти із КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції», – вказано в офіційній заяві.

«Звернення росії до КНДР про підтримку в легітимізації силового захоплення частини української території говорить більше про токсичність москви, ніж Пхеньяна. В росії більше не залишилося союзників у світі, окрім країн, які залежать від неї фінансово і політично, а рівень ізоляції рф скоро досягне рівня ізоляції КНДР. Україна і надалі максимально жорстко реагуватиме на зазіхання на її суверенітет та територіальну цілісність», – прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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