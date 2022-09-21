Путін на Росії оголосив про проведення часткової мобілізації

Диктатор РФ у зверненні до росіян оголосив про часткову мобілізацію на Росії. Відеозвернення Владіміра Путіна транслювало російське пропагандистське інформагентство РИА Новости

За словами лідера рашистів, указ про часткову мобілізацію вже підписаний, а мобілізаційні заходи у країні, яка вбиває мирне населення України, почнуться вже сьогодні, 21 вересня.

«Заклику на військову службу підлягатимуть лише громадяни, які зараз перебувають у запасі і насамперед ті, хто проходив службу в лавах збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід», – пообіцям Путін під час виступу.

Окрім того Путін підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих українських територіях, та пригрозив Заходу ядерною зброєю.

Як відомо, напередодні так звані «громадські палати» «ЛНР» і «ДНР» звернулися до своїх ватажків Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна з ініціативою негайно провести референдум про визнання їх суб’єктами Російської Федерації. Після цього з такою ініціативою виступили окупанти з Херсонщини.

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