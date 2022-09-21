Путін пригрозив Заходу ядерною зброєю

Президент Росії Владімір Путін після того, як оголосив часткову мобілізацію і підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих українських територіях, пригрозив Заходу ядерною зброєю. Про це він сказав у своєму відеозверненні вранці 21 вересня.

«У своїй агресивній антиросійській політиці Захід перейшов будь-яку межу. Ми постійно чуємо погрози в бік нашої країни і нашого народу. Деякі безвідповідальні політики на Заході не тільки говорять про плани щодо організації поставок Україні далекобійних наступальних озброєнь, систем, які дозволять наносити удари по Криму, інших регіонах Росії. Такі терористичні удари, зокрема, з використанням західної зброї, вже завдають по прикордонних населених пунктах у Бєлгородській та Курській областях», – відзначив Путін.

Очільник Кремля вважає, що НАТО «в режимі реального часу» веде розвідку на півдні Росії, а «у Вашингтоні, Лондоні, Брюсселі прямо підштовхують Київ до перенесення військових дій на територію РФ». Також він заявив, що Захід не приховує свого бажання «розгромити Росію всіма можливими засобами» на полі бою, позбавити її будь-якого суверенітету, а також розграбувати.

«У хід пішов і ядерний шантаж. Йдеться не тільки про заохочувані Заходом обстріли Запорізької АЕС, що загрожує атомною катастрофою, а й про висловлювання деяких високопоставлених представників провідних держав НАТО про можливість та допустимість застосування проти Росії зброї масового ураження – ядерної зброї. Тим, хто дозволяє собі такі заяви щодо Росії, хочу нагадати, що наша країна також має в своєму розпорядженні різні засоби ураження, а за окремими компонентами – і більш сучасні, ніж у країн НАТО. При загрозі територіальній цілісності нашої країни, для захисту Росії і нашого народу ми, безумовно, використаємо всі наявні в нашому розпорядженні засоби. Це не блеф», – підкреслив Путін.

Президент РФ наголосив, що «територіальна цілісність, незалежність і свобода» Росії будуть забезпечені «всіма наявними засобами».

«А ті, хто намагаються шантажувати нас ядерною зброєю, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік», – попередив Путін.

Нагадаємо, Владімір Путін виступив вранці 21 вересня із зверненням до росіян, у якому оголосив про введення часткової мобілізації у РФ, підтримав проведення псевдореферендумів щодо приєднання до Росії окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Напередодні так звані «громадські палати» «ЛНР» і «ДНР» звернулися до своїх ватажків Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна з ініціативою негайно провести референдум про визнання їх суб’єктами Російської Федерації. Після цього з такою ініціативою виступили окупанти з Херсонщини.

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