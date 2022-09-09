Наша армія, розвідка, Служба безпеки України продовжують активні дії на кількох оперативних напрямках. Успішно продовжують. На цей час ЗСУ звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів на Харківщині. Про це під час вечірнього відеозвернення повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«На цей час Збройні Сили України звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. У частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території, поступово беремо під контроль нові населені пункти – всюди повертаємо український прапор і захист для всіх наших людей», – повідомив Володимир Зеленський.

Водночас президент України звернувся до «деяких блогерів», які іноді поспішають оголошувати результати тих чи інших активних дій наших воїнів на передовій.

«Будь ласка, не поспішайте з повідомленнями, не ускладнюйте своїм поспіхом завдання для нашої армії. Не повідомляйте, будь ласка, конкретні деталі оборонної операції раніше, ніж про це скажуть офіційні представники нашої держави», – наголосив Володимир Зеленський.

Він також закликав українців зі звільненої території повідомляйти представникам наших сил інформацію про злочини окупантів на українській землі.

«Підрозділи Національної поліції повертаються у звільнені населені пункти Харківщини», – додав він.

Нагадаємо, що 8 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили 20 населених пунктів на Харківщині та просунулися на 50 км. Спочатку президент Володимир Зеленський наголосив, що ще не час називати звільнені міста й села, але ввечері 8 вересня повідомив, що українські військові повернули під свій контроль Балаклію.

Крім того, захисники України покращили своє тактичне положення і просунулись на 2 км на Херсонському напрямку.

Фактично за тиждень, з 1 по 9 вересня, Збройні Сили деокупували від росіян понад 1000 кв км території України. Зауважимо, що на початку літа російська армія захопила майже 125 тисяч кв км, що становило 20% території України.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вперше прокоментував український наступ на окремих напрямках. Він заявив, що військові просуваються вперед, незважаючи на всі труднощі.

Станом на початок серпня в Україні деокупували 1054 населені пункти. Тому зараз, за приблизними підрахунками, звільнено 1074 міста і села.

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