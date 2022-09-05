Не вірте фейкам: в Міноборони закликають не панікувати через взяття на облік жінок

З 1 жовтня жінки певних спеціальностей можуть добровільно стати на військовий облік. Наразі потреби збільшувати їхню кількість немає, тому українців закликають не панікувати і не поширювати фейки. Про це йдеться на сторінці заступниці міністра оборони України Ганни Маляр у Facebook.

Так, із 1 жовтня жінки від 18 до 60 років, які мають певні спеціальності, можуть стати в Україні на військовий облік. Зробити це вони можуть добровільно. Ще торік Міноборони напрацювало широкий перелік професій, які можуть бути необхідними українській армії, серед них є, зокрема, журналісти, кухарі, бухгалтери, діловоди, юристи та інші.

Зараз, як каже Ганна Маляр, Міноборони працює з профільним комітетом Верховної Ради, аби внести зміни до ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу», скоротивши перелік військовозобов’язаних жіночих професій.

«Ми вже неодноразово заявляли, що постановку жінок на військовий облік встановлено законом. Тому Міноборони та Генштаб не можуть її змінити самостійно. Це повноваження парламенту. Тому при прийнятті змін до згаданого закону Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби», – пояснила заступниця міністра оборони.

Водночас Ганна Маляр вкотре підкреслила, що попри воєнний стан в Україні наразі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Спеціальності, яких потребують Збройні Сили, – це медики, радіотехніки, фахівці харчових технологій.

«Ще раз нагадую: йдеться про добровільну постановку на військовий облік. Із 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила – лише за її згодою», – підкреслила посадовиця.

Нагадаємо, у Міноборони вже пояснювали, що про обов’язкове взяття на військовий облік жінок певних професій із 1 жовтня не йдеться. До лав ЗСУ жінки можуть мобілізуватись за власним бажанням.

Від початку повномасштабного вторгнення росії до української армії за власним бажанням вступили близько 1000 жінок.

Загалом станом на кінець липня у лавах ЗСУ служили понад 50 тисяч жінок. 38 тисяч із них безпосередньо служать в армії, решта – обіймає цивільні посади. У співвідношенні це один із найвищих показників серед країн-членів НАТО.

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