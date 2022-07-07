Про обов'язковий військовий облік для жінок з 1 жовтня наразі не йдеться, – Маляр

Про обов’язкову постановку на військовий облік жінок наразі не йдеться, а за власним бажанням мобілізувалися до лав до ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення росії близько тисячі жінок. Як передає Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, відповідаючи на запитання, які зміни плануються у питанні постановки жінок на військовий облік з 1 жовтня.

«Станом на зараз ніякі зміни не плануються і не йдеться про обов’язкову постановку (на військовий облік – ред.). Додатково буде по цьому питанню доопрацьовання. Генеральний штаб буде про це повідомляти», – сказала вона.

При цьому Маляр підкреслила, що з 2014 року і по сьогоднішній день жодна жінка примусово не була мобілізована. «А з 24 лютого по сьогодні у нас мобілізованих близько тисячі жінок. Це ті, що самі прийшли і заявили про бажання мобілізовуватись», – повідомила Маляр.

Зазначимо, Міністерство оборони розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок віком від 18 до 60 років на облік як військовозобов’язаних. Про це йдеться в наказі міністерства №313 від 11 жовтня 2021 року, документ набрав чинності 17 грудня.

У переліку наводиться 35 видів спеціальностей. Він охоплює всі найпопулярніші сфери – від громадського харчування до банківської справи. Зокрема, у ньому є програмісти, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, бухгалтери, працівники готелів, діловоди, рекламники тощо.

17 січня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що жінкам не треба терміново звертатись до територіальних центрів комплектування для постановки на військовий облік, оскільки нині триває робота над удосконаленням цієї процедури. Президент Володимир Зеленський доручав міністру оборони Олексію Резнікову уточнити низку питань, пов’язаних з військовим обліком жінок.

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