Жінок на військовий облік братимуть лише за згодою, – Генштаб

Жінок окремих професій на військовий облік із 1 жовтня братимуть лише за їхньою згодою. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

З початку повномасштабної війни до лав Збройних Сил України призвали лише 1% жінок від загальної кількості мобілізованих. Більшість українок призначили на посади медичного персоналу, підрозділів зв’язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів.

Наразі у ЗСУ є потреба у жінках, які є фахівцями у медицині, радіотехніці та харчових технологіях. Разом із тим проаналізувавши досвід розгортання військових частин ЗСУ та інших військових формувань під час воєнного стану, у Генштабі вирішили, що в Україні поки немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

«Зважаючи на це, Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України опрацювало пропозиції щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних лише за їхньою згодою», – йдеться у повідомленні.

Водночас розпочати включення жінок до військового обліку пропонують не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в Україні.

Нагадаємо, ще в жовтні 2021 року Міноборони своїм наказом розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає обов’язкове взяття жінок віком від 18 до 60 років на облік як військовозобов’язаних.

У цьому переліку – низка спеціальностей, які охоплюють сфери від громадського харчування до банківської справи. Зокрема, у ньому є програмісти, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, бухгалтери, працівники готелів, діловоди, рекламники тощо. Повний перелік професій доступний за цим посиланням.

17 січня цього року заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що жінкам не треба терміново звертатись до територіальних центрів комплектування для постановки на військовий облік, оскільки ще триває робота над удосконаленням цієї процедури.

Нещодавно з’явилась інформація про обов’язкову постановку українок визначених професій на військовий облік із 1 жовтня. Проте у Міноборони запевнили, що про це наразі не йдеться. До лав ЗСУ жінки можуть мобілізуватись за власним бажанням.

Від початку повномасштабного вторгнення росії до ЗСУ за власним бажанням вступили близько 1000 жінок.

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