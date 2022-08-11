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Унаслідок вибуху у Криму РФ могла втратити найбільше авіації з часів Другої світової, – CNN

Анастасія Диняк

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Втрати російської авіації на військовому аеродромі в тимчасово окупованому Криму могли стати найбільшими з часів Другої світової війни. Про це пише CNN.

Так, за даними наукового співробітника Азійського інституту Гріффіта, колишнього пілота ВПС Австралії Петера Лейтона, проаналізував супутникові знімки Planet Lab та прийшов до висновку, що унаслідок вибуху Росія втратила бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.

Окрім того, Лейтон зауважив, що після вибуху з’явилися три воронки на землі, які свідчать про неправдивість російської версії про випадкову детонацію. Ймовірно, було три джерела вибухів, які запустили ланцюгову детонацію через сусідні літаки, на яких були бомби.

Нагадаємо, в обід 9 серпня на військовому аеродромі «Саки» пролунали кілька вибухів. Генштаб ЗСУ заявив, що за минулу добу російська армія втратила 9 літаків. У відомстві не говорили, де саме ворог позбувся цих суден, але вочевидь йдеться саме про ситуацію на аеродромі «Саки» у Криму.

Україна каже, що її Збройні Сили не причетні до атаки, в рф бідкаються, що знову хтось покурив у невстановленому місці. Поки офіційних версій немає, Львівський портал розповів, що ж могло стати причиною бавовни в окупованому Криму.

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