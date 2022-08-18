У Львові дерусифікували ще 20 вулиць, але не зовсім так, як хотіли львів'яни

Львівська міська рада перейменувала ще 20 вулиць, названих на честь російських діячів чи асоціюються з російською імперією або пропагандою. Втім незважаючи на відповідне голосування, у якому брали участь львів’яни, шість вулиць вирішили назвати по-іншому. Про це повідомляє Львівський портал.

Так, у четвер, 18 серпня, на сесії Львівської міськради депутати дерусифікували ще два десятки вулиць. За даними пресслужби мерії, йдеться про такі перейменування:

вул. В.Комарова – на вул. Братів Дужих;

вул. М. Врубеля – на вул. Еммануїла Миська;

вул. Д. Мєндєлєєва – на вул. Євгена Гладишевського;

вул. І. Павлова – на вул. Грицька Чубая;

вул. П. Шеремети – на вул. Левка Лукʼяненка;

вул. Л. Жемчужникова – на вул. Стефанії Шабатури;

вул. Визвольна – на вул. Богдана Гаврилишина;

вул. Металістів – на вул. Владислава Веливока;

вул. О. Венеціанова – на вул. Карла Звіринського;

вул. С. Мельничука – на вул. Євгена Лисика;

вул. В. Перова – на вул. Сембратовичів;

вул. І. Михальчука – на вул. Кавову;

вул. К. Рилєєва – на вул. Івана Вакарчука;

вул. О. Герцена – на вул. Ігоря Білозіра;

вул. О. Засядька – на вул. Павла Сбитова;

вул. Заводська – на вул. Софії Яблонської;

вул. М. Глінки – на вул. Галицької Армії;

вул. М. Скрипника – на вул. Михайла Гориня;

вул. О. Шумського – на вул. Академіка Ярослава Ісаєвича;

вул. Коряцька – на вул. Віталія Сапила.

Перш ніж офіційно перейменовувати визначені вулиці, у Львівській міськради вирішили провести онлайн-опитування. Таким чином львів’яни могли висловитись щодо того, яку, на їхню думку, варто дати назву конкретній вулиці.

Втім отриманий результат не гарантував, що вулицю перейменують саме так, як проголосували містяни. Їхній варіант лише отримував один додатковий бал, який мала врахувати робоча група при затвердженні нової назви вулиці.

Тому зараз з’ясувалось, що шість вулиць Львова таки вирішили перейменувати по-іншому.

Вул. Д. Мєндєлєєва депутати перейменували на вул. Євгена Гладишевського, хоча львів’яни вважали, що варто назвати на честь Марії Склодовської-Кюрі (30,2% голосів).

Вул. О. Венеціанова перейменували на вул. Карла Звіринського, незважаючи на те, що мешканці (34,4% голосів) виступили за вул. Богдана Веселовського.

Вул. С. Мельничука тепер називатиметься вул. Євгена Лисика попри те, що трохи більше половини голосів львів’ян зібрав варіант перейменування на вул. Івана Драча.

Як бачимо, у мерії вибрали ту версію, яка мала найменшу підтримку серед львів’ян.

Вул. В. Перова тепер носитиме ім’я Сембратовичів. Цей варіант теж набрав найменшу кількість голосів серед мешканців (8%), тоді як найбільше висловились за вул. Каштелянську (38,3%).

Вул. О. Шумського перейменували вул. Академіка Ярослава Ісаєвича, тобто обрали теж найменш популярний серед львів’ян варіант. Хоча насправді мешканці хотіли назвати вулицю на честь Богдана Ступки (65,8% голосів).

Додамо, що з ідеєю присвоїти ім’я легендарного українського актора вулиці у Львові виступав колектив театру Заньковецької ще навесні 2021 року. Згодом у мерії анонсували, що таки перейменують одну з вулиць на честь Богдана Ступки.

Вул. К. Рилєєва назвали у пам’ять про Івана Вакарчука. А за опитуванням серед містян переміг варіант вул. Весни народів.

Зауважимо, що у Львові ще торік виступили з ініціативою назвати одну з вулиць на честь видатного вченого, багаторічного ректора Франкового університету, колишнього міністра освіти і науки України Івана Вакарчука. Одним із варіантів висували перейменувати так вул. Герцена.

Нагадаємо, загалом у Львівській територіальній громаді дерусифікують 53 вулиці, названих на честь російських діячів чи мають назви, що асоціюються з російською імперією, росією чи радянською пропагандою.

39 вулиць уже отримали нові назви, натомість ще 11 будуть перейменовані найближчим часом.

Після перейменування вулиць у Львові мешканцям не потрібно буде змінювати документи. Замінити документи будуть змушені лише підприємці, однак для них ця процедура буде безкоштовною.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.