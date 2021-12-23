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Вулицю у Львові назвуть на честь Богдана Ступки

Наталя Дуляба

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Одну з вулиць у Львові планують перейменувати на честь легендарного актора Богдана Ступки. Про це 23 грудня під час сесії Львівської міської ради заявив міський голова Андрій Садовий, передає кореспондент Львівського порталу.

У 2022 році Львів вшанує пам’ять видатного українського актора, Героя України Богдана Ступки, перейменувавши на його честь одну з вулиць. Це збираються зробити на початку травня до Дня міста.

Якій саме вулиці присвоять ім’я легендарного артиста, наразі ще не відомо. Локацію мають визначити найближчим часом.

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Зазначимо, що саме у 2022 році минає десята річниця смерті Богдана Сильвестровича.

Довідково: Богдан Ступка народився 27 серпня 1941 року у Куликові, що неподалік Львова. Навчався у Львові, до 1978 року працював у театрі імені Марії Заньковецької, опісля перейшов до Київського академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Зіграв у більше ста фільмах. У творчому доробку Богдана Ступки – чимало історичних постатей: гетьмани Іван Брюховецький – «Чорна рада» (2000), Іван Мазепа –  «Молитва за гетьмана Мазепу» (2002), Богдан Хмельницький – «Вогнем і мечем» (1999), Чингісхан – «Таємниця Чингісхана» (2002) та багато інших.

За головну роль у виставі «Тев’є-Тевель» за Шолом-Алейхемом Богдан Ступка у 1993 році здобув Шевченківську премію. Нагороджений званням Герой України за визначний особистий внесок у збагачення національної культурно-мистецької спадщини, багаторічну плідну творчу діяльність та високу професійну майстерність. Володар орденів князя Ярослава Мудрого IV ст., «За заслуги» I ст.

У 1999-2001 роках Богдан Ступка був міністром культури і мистецтв України, а з 2001-го – художнім керівником Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Помер 22 липня 2012 року у Києві. Богдану Сильвестровичу було 70 років.

Нагадаємо, у Львові нещодавно запропонували також назвати одну з вулиць на честь видатного вченого, багаторічного ректора Франкового університету, колишнього міністра освіти і науки України Івана Вакарчука.

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