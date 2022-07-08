Кому з львів’ян потрібно змінити документи через перейменування вулиць

У Львові та деяких населених пунктах громади перейменують 53 вулиці, названі на честь російських діячів чи асоціюються з російською імперією або пропагандою. Львів’янам, які мешкають на перейменованій вулиці, змінювати документи не потрібно, проте для юридичних осіб є певні нюанси. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Чи потрібно змінювати місце реєстрації?

Такої необхідності немає, оскільки зміна назви вулиці не є зміною реєстрації місця проживання. Внести оновлену інформацію можна під час обміну паспорта чи зміни прізвища, тобто коли виникає безпосередня потреба.

Проте за бажанням можна звернутись у будь-який ЦНАП та написати заяву про внесення змін до паспорта громадянина України у формі книжечки (зразка 1994 року) або ж витягу з реєстру територіальної громади.

Чи обов’язково вносити зміни до документів на нерухомість?

Документи, що засвідчують право власності на нерухомість, є чинними при перейменуванні вулиці, на якій вони розташовані, тому немає необхідності вносити зміни до свідоцтва про право власності, свідоцтва про право на спадщину, договору купівлі-продажу, дарування тощо. Зміни будуть внесені після відчуження майна – продажу, дарування або передачі у спадок: тобто у документах, які будуть оформлюватися на нового власника, вже буде вказана нова назва вулиці.

Чи потрібно змінювати відомості про місцезнаходження юридичної особи?

Так. Для внесення змін фізичній особі-підприємцю необхідно звернутися у будь-який ЦНАП та написати заяву. З собою необхідно мати також документ, що посвідчує особу. Послуга безкоштовна.

Юридичні особи можуть також змінити відомості безкоштовно (лише за заявою) за умови, що зміна назви вулиці не передбачає внесення змін до установчих документів (статут та інших). В іншому випадку – зміни будуть вносити за повною процедурою (підготовка протоколу зборів/рішення засновника, статуту у новій редакції), при цьому треба буде оплатити адміністративний збір (наразі це 740 грн). Установчі документи повинні бути нотаріально посвідчені.

ВАЖЛИВО: не передбачено жодних термінів для зміни відомостей, тому суб’єкт господарювання сам може вирішувати, коли необхідно їх зареєструвати.

Нагадаємо, наприкінці червня у Львові дерусифікували перші 8 вулиць, у Винниках та Рудному – 11 вулиць.

Загалом у Львові та в селах Львівської громади перейменують 53 вулиці, названих на честь російських діячів чи мають назви, що асоціюються з російською імперією, росією чи радянською пропагандою. Повний перелік доступний за цим посиланням.

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