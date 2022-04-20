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Вулицю у Львові просять перейменувати на честь Івана Вакарчука

Ольга Денисяка

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Вулицю Герцена у центрі Львова просять перейменувати на честь багаторічного ректора Львівського національного університету імені Івана Франка та колишнього міністра освіти і науки України Івана Вакарчука. З такою ініціативою до міського голови Львова звернулась «Фундація Івана Вакарчука». Про це йдеться у Facebook фундації.

«Іван Вакарчук стояв біля джерел відновлення української державності й був безпосереднім учасником усіх сучасних визвольних змагань. І сьогодні він, безперечно, був би на передовій боротьби з російським агресором, але, на жаль, цьогоріч 4 квітня минуло вже два роки, відколи Івана Олександровича Вакарчука більше немає з нами», – йдеться у повідомленні.

Відтак з метою вшанування пам’яті Героя України, львів′янина року, громадського й політичного діяча, багаторічного ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, міністра освіти і науки України, видатного українського вченого світового рівня Івана Вакарчука члени ініціативної групи «Фундація Івана Вакарчука» звернулась до Львівського міського голови Андрія Садового з проханням назвати іменем Івана Вакарчука одну з вулиць у центральній частині міста.

На думку представників фундації, найбільш доречно перейменувати вулицю, названу на честь російського соціаліста Герцена. Тут розташований один із найдавніших гуртожитків університету, в якому свого часу мешкав Іван Вакарчук. Саме цією вулицею він щодня ходив на кафедру теоретичної фізики Львівського університету.

Зазначимо, що минулого року «Фундація Івана Вакарчука» закликала Львівську міську раду присвоїти одній із вулиць ім’я Івана Вакарчука, а також долучитись до встановлення пам’ятника вченому. Восени в будинку на вулиці Драгоманова, де розташована кафедра теоретичної фізики фізичного факультету ЛНУ імені Івана Франка, на якій багато років працював Іван Вакарчук, відкрили пам’ятну дошку вченому.

Як повідомляв Львівський портал, до Дня міста у Львові планують перейменувати вулиці з «російськими назвами».

Довідково:

Іван Вакарчук – відомий фізик, політик і громадський діяч, міністр освіти і науки України (2007–2010), ректор ЛНУ ім. Івана Франка (1990-2007 та 2010-2013).

Доктор фізико-математичних наук, Герой України, заслужений діяч науки і техніки України, почесний доктор Вроцлавського й Краківського університетів.

Помер Іван Вакарчук 4 квітня 2020 року на 73 році життя. Поховали його у Львові на Личаківському кладовищі.

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