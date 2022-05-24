У Львові дерусифікують 53 вулиці. Повний перелік

Спеціальна робоча група напрацювала остаточний перелік вулиць, названих на честь російських діячів у Львові, Винниках і Рудному, які перейменують. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

«На засіданні спеціальної робочої групи було затверджено остаточний перелік вулиць, які перейменують у Львівській громаді у межах деколонізації топоніміки. Це перша частина завдання робочої групи. Після цього розпочнеться розгляд пропозицій щодо найменування, а таких офіційно надійшло вже понад 100», – написав посадовець.

У Львові перейменують такі вулиці:

вул. Боткіна С.

вул. Брюллова К.

вул. Венеціанова О.

вул. Врубеля М.

вул. Герцена О.

вул. Глінки М.

вул. Дагестанська

вул. Жуковського В.

вул. Козланюка П.

вул. Комарова В.

вул. Короленка В.

вул. Корякська

вул. Курильська

вул. Мельничука С.

вул. Менделєєва Д.

вул. Михальчука І.-В.

вул. Некрасова М.

вул. Павлова І.

вул. Перова В.

вул. Рилєєва К.

вул. Россі К.

вул. Сеченова І.

вул. Толстого Л.

вул. Чайковського П.

вул. Чехова А.

вул. Чуваська

вул. Шеремети П.

вул. Ковалевської С.

вул. Лобачевського М.

вул. Засядька О.

вул. Кибальчича М.

вул. Філатова В.

вул. Айвазовського І.

вул. Жемчужникова Л.

вул. Скрипника М.

вул. Братня

вул. Визвольна

вул. Металістів

вул. Заводська

вул. Переможна

вул. Шумського

У Винниках:

вул. Гагаріна Ю

вул. Жуковського В.

вул. Засядька О.

вул. Лермонтова М.

вул. Ціолковського К.

вул. Довганика І.

У Рудному:

вул. Гагаріна Ю.

вул. Короленка М.

вул. Менделєєва Д.

вул. Невського О.

вул. Марченка О.

Також перейменування чекає на вул. І. Мічуріна у селі Підрясне.

Фінальне рішення щодо перейменування вулиць ще має затвердити сесія Львівської міськради.

Нагадаємо, дерусифікувати вулиці Львова планували до Дня міста, який відзначають на початку травня. Однак зробити це не встигли.

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