У Львові може з’явитися вулиця Богдана Ступки

Колектив театру імені Марії Заньковецької просить назвати одну із вулиць Львова на честь Богдана Ступки. Про це повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.

Як варіант колектив пропонує переназвати вулицю Технічну у Львові, що знаходиться у центрі Львова.

«Богдан Ступка – один із найвидатніших акторів нашого часу, зіграв безліч незабутніх ролей у театрі та кіно, своєю творчістю доносив українську культуру до всіх куточків світу.

Початок його творчої діяльності був тісно пов’язаний зі Львовом, тут він закінчив акторську студію при Львівському академічному драматичному театрі імені Марії Заньковецької, де і пропрацював понад 17 років. У серпні цього року легендарному українському акторові мало б виповнитися 80 років», –йдеться у депутатському зверненні депутата від «Самопомочі» Романа Федишина.

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Довідка

Богдан Ступка – український актор театру і кіно, лауреат Шевченківської премії за головну роль у виставі «Тев’є-Тевель», за Шолом-Алейхемом, Герой України (2011).

Богдан Ступка закінчив акторську студію при Львівському академічному драматичному театрі імені Марії Заньковецької, де і працював 17 років.

22 липня 2012 року Богдан Ступка після тривалої хвороби на сімдесят першому році життя. Причиною смерті став серцевий напад на тлі раку кісток.

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