У Львові пропонують назвати вулицю на честь Івана Вакарчука

Одній із вулиць Львова пропонують присвоїти ім’я Івана Вакарчука – видатного вченого, багаторічного ректора Франкового університету, колишнього міністра освіти і науки України. Також на його честь у місті хочуть встановити пам’ятник. Про це у четвер, 22 квітня, йшлося під час сесії Львівської міськради, передає Львівський портал.

З ініціативою належного вшанування пам’яті видатного львів’янина виступила ініціативна група Фундації Івана Вакарчука. Від її імені під час сесії виступив депутат Олекса Возняк, який закликав Львівську міську раду присвоїти одній із вулиць ім’я Івана Вакарчука, а також долучитись до встановлення пам’ятника вченому.

«Серед мільйонів людей є одиниці, які впливають на хід історії, змінюють наше суспільство назавжди. Своїм вольовим рішенням у 2008 році Іван Вакарчук запровадив обов’язкове проходження ЗНО під час вступу у вищі навчальні заклади, а в 2013 році підтримав Революцію Гідності, коли сказав студентам, що нема чого сидіти в аудиторіях, коли їхнє місце – на Майдані. Ми, ініціативна група Фундації Івана Вакарчука, щиро вважаємо, що ім’я цього видатного українця, вченого світового рівня, громадсько-політичного діяча має жити у багатьох поколіннях», – сказав депутат.

Він також розповів, що частину коштів, необхідних для виготовлення і облаштування пам’ятника Іванові Вакарчуку, вже зібрала ініціативна група. Де саме його б мали встановити, наразі ще ніхто не уточнює, втім мерію також закликали доєднатись до цього процесу.

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Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий погодився з ідеєю перейменування вулиці і встановлення пам’ятника Івану Вакарчуку: «Ректор Івана Вакарчук дійсно багато зробив і для міста, і для всієї України. Думаю, що ми з робочою групою будемо спільно робити всі кроки для належного вшанування його імені».

Зазначимо, що ініціативна група Фундації Івана Вакарчука також хоче започаткувати стипендію для студентів і молодих вчених ЛНУ ім. Івана Франка та щорічну наукову конференцію, видати книгу спогадів про видатного вченого, встановити меморіальну таблицю.

Цю ініціативну групу створили нещодавно, аби вшанувати пам’ять Івана Вакарчука. До її складу увійшли ректор ЛНУ Володимир Мельник, ректор УКУ Богдан Прах, ректор Львівської національної академії мистецтв Володимир Одрихівський, а також низка відомих громадських діячів.

Довідково:

Іван Вакарчук – відомий фізик, політик і громадський діяч, міністр освіти і науки України (2007–2010), ректор ЛНУ ім. Івана Франка (1990-2007 та 2010-2013).

Доктор фізико-математичних наук, Герой України, заслужений діяч науки і техніки України, почесний доктор Вроцлавського й Краківського університетів.

Помер Іван Вакарчук 4 квітня 2020 року на 73 році життя. Поховали його у Львові на Личаківському кладовищі.

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