МОН оновило зміст шкільних програм через російську агресію

У Міністерство освіти та науки внесли зміни до навчальної програми у школах через повномасштабну збройну агресію росії проти України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОН.

Зокрема, змін зазнали навчальні програми загальної середньої освіти з «Історії України», «Всесвітньої історії», «Основ здоров’я», «Основ правознавства», «Географії» та «Зарубіжна література».

Крім того, у шкільній програмі із переліку рекомендованих предметів вилучили російську мову та літературу.

Зі шкільної програми «Зарубіжна література» вилучили твори російських і білоруських авторів. Натомість діти вивчатимуть твори зарубіжних письменників: Жана де Лафонтена, О. Генрі, Анни Ґавальди, У. Старка, Джона Бойна, Е. Шмітта, Йозефа Рота, А. Гранаха тощо.

Замість творів російських поетів до шкільної програми включили вірші світових ліриків: П’єра Ронсара, Роберта Бернса, Йогана Вольфганга фон Гете, Генріха Гейне, Адама Міцкевича.

Водночас в курсі «Зарубіжна література» вивчатимуться твори письменників, які писали російською мовою, але чиє життя та творчість були пов’язані з Україною: М. Гоголь, В. Короленко, твір М. Булгакова «Собаче серце» (на вибір учнів та вчителів).

Також у списку творів для додаткового читання (для уроків позакласного читання та уроків резервного часу) залишили для вибору вчителем твори І. Ільфа і Є. Петрова «12 стільців» та А. Кузнецова «Бабин Яр». Також у МОН визнали доцільним залишити вивчення творів кримськотатарського письменника Т. Халілова.

Змін зазнали навчальні програми предметів: «Історія України», «Всесвітня історія» для 6 – 11 класів та інтегрованого курсу «Історія: Україна і світ» (10 клас). Зокрема, в оновлених програмах пропонується погляд на СРСР як на державу імперського типу. Також програми орієнтують на вивчення не тільки інструментів насильства, якого в ХХ столітті зазнавали українці, а й опору йому.

В оновленому курсі передбачено також повний розгляд російсько-української війни, яка розпочалась у 2014 році.

«Наголошується на геноцидних діях політичного керівництва і російського війська щодо українців, національному опорі проти агресії російської федерації та міжнародній підтримці України», – підкреслили в Міністерстві.

Учні також вивчатимуть нові терміни: «присвоєння суверенітету» (у значенні привласнення, захоплення суверенітету УСРР союзним центром), «русскій мір», «рашизм»; замість «політика русифікації» використовуватимуть «політика російщення, а також уточнено контекст поняття «колабораціонізм».

У змісті навчальної програми предмета «Захист України» посилили військово-патріотичну складову. Програму доповнили інформацією про сучасну російсько-українську війну та Героїв цієї війни, про досвід ведення бойових дій. Також додали теми з вогневої підготовки, домедичної допомоги та цивільного захисту.

Щодо предмету «Основи здоров’я», то у його програмі розширили зміст розділу «Безпека і здоров’я людини». Зокрема, додали питання, які пов’язані із ризиками воєнного стану: сигнали оповіщення населення, дії під час повітряної тривоги, обстрілу тощо, надійне і ненадійне укриття, протимінний захист та поводження з вибухонебезпечними і незнайомими предметами, надання домедичної допомоги та психологічної самодопомоги тощо.

До курсу «Основи правознавства» додали питання, пов’язані з правами людини, з російсько-українською війною та доповнено інформацією щодо Міжнародного гуманітарного права.

У програмі з «Географії» переглянуто обсяг навчального часу на вивчення країн у світлі сучасної російсько-української війни. Також додали інформацію про Республіку Корея, її місце у сучасній політичній карті світу, модель економіки, міжнародні зв’язки України з Республікою Корея.

Також у МОН затвердили освітні програми для молодших класів, в яких оновили зміст у частині, де йдеться про цивільний захист та поводження з вибухонебезпечними предметами через вторгення рф в Україну.

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