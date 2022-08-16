Буржуйки, дрова, вугілля: як Львів готується до зими

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто готове до цьогорічного опалювального сезону, однак потрібно бути готовими до будь-яких ситуацій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, у Львові активно закуповують буржуйки, дрова та вугілля, щоб підготуватися до непередбачуваних ситуацій, які можуть виникнути в умовах воєнного стану під час опалювального сезону.

За даними заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, наразі львівські теплопостачальні підприємства замінили чотири кілометри тепломереж, ще два планують замінити до початку опалювального сезону. Найбільші об’єкти теплопостачання ТЕЦ-1 і ТЦ «Північна» також вже готові до роботи.

Маруняк додала, що львів’янам варто мати вдома електрочайник на випадок, якщо не буде газу. Знадобитися може й електроплита для приготування їжі.

Також слід купити світильник на батарейках та сухий спирт, який дає можливість розігріти їжу, якщо немає ні газу, ні електрики.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що станом на початок серпня усі області готові до опалювального сезону в середньому на 60%.

Як повідомляв Львівський портал, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що опалювальний сезон 2022-2023 років в Україні через війну буде найскладнішим за всі часи незалежності. Втім він запевнив, що держава робитиме усе, аби тарифи для населення не змінились.

Окрім того, нещодавно в уряді запевнили, що тарифи на газ і тепло для українців під час війни залишаться незмінними, адже дофінансовувати підприємства теплокомуненерго буде держава.

Додамо, 2 серпня, з Донецької області, де зараз тривають активні бойові дії, розпочали обов’язкову евакуацію населення.

Раніше Верещук заявляла, що перед початком опалювального сезону в Донецькій області розпочнеться обов’язкова евакуація місцевих мешканців.

Станом на 11 серпня з Донеччини евакуювали вже 3 908 мирних мешканців, з них – 777 дітей.

Також Верещук зазначила, що наразі ситуація в регіонах, які страждають від бойових дій, погіршується і з настанням осінньо-зимового опалювального періоду може максимально загостритися. За прогнозами міністерки, обов’язкову евакуацію доведеться здійснювати не лише з території Донецької області.