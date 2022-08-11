Обов’язкова евакуація може поширитися не лише на Донеччину, – Верещук

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук припускає, що обов’язкова евакуація, яка вже розпочалася на Донеччині, може поширитися й на інші області. Про це пише Укрінформ.

Так, Верещук зазначила, що наразі ситуація в регіонах, які страждають від бойових дій, погіршується і з настанням осінньо-зимового опалювального періоду може максимально загостритися. За прогнозами міністерки, обов’язкову евакуацію доведеться здійснювати не лише з території Донецької області.

Посадовиця також додала, що об’єкти теплопостачання та енергії можуть стати цілями росіян і не всі з них зможуть надалі функціонувати.

«Розуміємо, що частина міст і сіл, наприклад, Запорізької, Херсонської, Харківської областей може залишитись без засобів для існування, тепла, що найголовніше, і без світла, що також важливо», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, Верещук наголосила, що евакуйованих людей обов’язково забезпечать житлом та соціальним захистом.

«Держава бере на себе повністю витрати по забезпеченню житлом. Тобто люди приїдуть та абсолютно безкоштовно будуть розселені. Ніхто з них грошей за це брати не буде і точно нікого не буде виселяти. Якщо ми вже організували евакуаційний потяг і людина сіла, то має знати, що її чекають, зустрінуть на пероні, завезуть, і вона буде проживати у прийнятних умовах», – зазначила вона.

Зауважимо, наразі обов’язкова евакуація поширюється лише на мешканців Донеччини. Людей вже почали вивозити до безпечних районів Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.

Нагадаємо, 2 серпня, з Донецької області, де зараз тривають активні бойові дії, розпочали обов’язкову евакуацію населення.

Раніше Верещук заявляла, що перед початком опалювального сезону в Донецькій області розпочнеться обов’язкова евакуація місцевих мешканців.

Крім того, президент Володимир Зеленський також наголошував, що українським громадянам, які перебувають на лінії фронту необхідно евакуюватися. Зараз під загрозою життя сотні тисяч людей.