Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що станом на початок серпня усі області готові до опалювального сезону в середньому на 60%. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Зараз усі області готові в середньому на 60%. Це відповідає плану підготовки, що розробив Уряд. Будемо пришвидшуватися в цьому напрямку, аби стабільно пройти опалювальний сезон», – відзначив Денис Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що достатня кількість запасів енергоресурсів, зокрема вугілля, є ключовим завданням всіх відповідальних осіб.

«Ми готуємося до одного з найважчих опалювальних сезонів. Держава робить усі необхідні кроки, щоб ми пройшли його надійно та впевнено. Говоримо з обласною, місцевою владою та громадами про необхідність готуватися до всіх можливих сценаріїв», – підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр нагадав, що за планом, до 15 жовтня на складах ТЕС і ТЕЦ має бути забезпечено 2,5 млн тонн вугілля.

Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко заявив, наразі на складах ТЕС і ТЕЦ зберігається 1,8 млн тонн вугілля, і процес рухається згідно з графіком. Так само відповідають плану нинішні об’єми газу в сховищах – понад 12 млрд кубічних метрів.

Як повідомляв Львівський портал, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що опалювальний сезон 2022-2023 років в Україні через війну буде найскладнішим за всі часи незалежності. Втім він запевнив, що держава робитиме усе, аби тарифи для населення не змінились.

Нагадаємо, нещодавно в уряді запевнили, що тарифи на газ і тепло для українців під час війни залишаться незмінними, адже дофінансовувати підприємства теплокомуненерго буде держава.

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