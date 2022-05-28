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В уряді обіцяють, що тарифи на газ і тепло для українців не зростуть

Наталя Дуляба

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Тарифи на газ і тепло для українців під час війни залишаться незмінними. Держава буде дофінансовувати підприємства теплокомуненерго. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі уряду.

Ще 10 травня Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення». Він, зокрема, передбачає введення мораторію на підвищення цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та супутні послуги.

Інформацію про те, що «в Україні ціна на опалення буде підвищена втричі», в уряді називають маніпулятивною.

В Кабміні пояснюють, що ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» дійсно встановило нові ціни на природний газ. Запланований з 1 червня 2022 року перегляд цін був однією з умов договору, який підприємства теплокомуненерго добровільно уклали торік із Нафтогазом. Умови цих трирічних контрактів погоджував уряд.

Проте на платіжках українців це не відіб’ється.

«Законопроєкт, який схвалив уряд, передбачає, що частина міжнародної фінансової допомоги для України буде використана для стримування тарифів. Цими коштами буде компенсовано різницю між економічно обґрунтованими і поточними тарифами, зокрема для теплокомуненерго. Цей механізм також дасть можливість ТКЕ розраховуватись за новими цінами на газ з Нафтогазом та погасити прострочену заборгованість», – запевняють у Кабміні.

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