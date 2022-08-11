З Донеччини вже евакуювали майже 4 тисячі осіб

З початку серпня з Донеччини евакуювали вже 3 908 мирних мешканців, з них – 777 дітей. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук а брифінгу в національному Медіацентрі Україна.

Так, у четвер, 11 серпня, Верещук прозвітувала про результати обов’язкової евакуації з Донеччини.

«Наразі на Донеччині налічується близько 50 тисяч дітей. Це дуже велика цифра. Станом на сьогодні евакуйовано 3908 осіб, з них – 777 дітей. Це дуже слабка динаміка. Але ворог продовжує виводити з ладу всі критичні мережі для життя регіону. Тому, наполягаємо на евакуації», – зазначила посадовиця.

Верещук також запевнила, що евакуйованим допоможуть зареєструватися для евакуації, виїхати до місця збору, транспортуватися до місця проживання тощо. Наразі людям пропонують переїхати до Кіровоградської, Полтавської, Хмельницької, Житомирської областей та їхніх обласних центрів.

Для маломобільних людей є спецпотяги, якими їх зможуть перевезти. Окрім того, одразу по приїзду українцям виплачують готівкою одноразову допомогу: на дорослу людину – 2 тисячі гривень, на дитину чи людину з інвалідністю – 3 тисячі гривень. Надалі переселенці з оформленим статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО) отримують таку допомогу щомісяця. Також людям допомагають міжнародні організації.

Нагадаємо, 2 серпня, з Донецької області, де зараз тривають активні бойові дії, розпочали обов’язкову евакуацію населення.

Раніше Верещук заявляла, що перед початком опалювального сезону в Донецькій області розпочнеться обов’язкова евакуація місцевих мешканців.

Також Верещук зазначила, що наразі ситуація в регіонах, які страждають від бойових дій, погіршується і з настанням осінньо-зимового опалювального періоду може максимально загостритися. За прогнозами міністерки, обов’язкову евакуацію доведеться здійснювати не лише з території Донецької області.

Крім того, президент Володимир Зеленський також наголошував, що українським громадянам, які перебувають на лінії фронту необхідно евакуюватися. Зараз під загрозою життя сотні тисяч людей.