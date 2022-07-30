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Перед опалювальним сезоном на Донеччині проведуть обов'язкову евакуацію, – Верещук

Анастасія Диняк

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Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що перед початком опалювального сезону в Донецькій області розпочнеться обов’язкова евакуація місцевих мешканців. Про це вона повідомила в ефірі телемарафону, пише Суспільне.

Так, за словами Верещук обов’язкова евакуація є необхідною і дозволеною законом. За її даними, з Донеччини доведеться вивезти не менше 200-220 тисяч людей, серед них – 52 тисячі дітей.

«В Донецькій області відсутнє газопостачання, всі газогони, які можна було відремонтувати, вони відремонтували, але, на жаль, ворог знов і знов знищує все, що могло б взимку обігріти людей. Немає належного електропостачання. Одним словом – тепла на Донеччині у зимовий період не буде», – пояснила міністерка.

Посадовиця додала, що українці зможуть письмово відмовитись від евакуації. Таким чином людина підтвердить, що розуміє усю небезпеку та самостійно несе відповідальність за своє життя.

Президент України Володимир Зеленський закликав жителів Донеччини погоджуватися на евакуацію.

«Що більше людей виїде з Донецької області зараз, то менше людей російська армія встигне вбити», – сказав президент у вечірньому зверненні.

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