Опалювальний сезон 2022/2023 буде найскладнішим за часи незалежності, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що опалювальний сезон 2022-2023 років в Україні через війну буде найскладнішим за всі часи незалежності. Втім він запевнив, що держава робитиме усе, аби тарифи для населення не змінились. Про це глава держави сказав у своєму вечірньому зверненні 7 червня.

«В умовах, які ми маємо наразі через агресію росії, це справді буде найскладніша зима за всі роки незалежності. Але! Все нормально. Маємо пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави… Хочу окремо підкреслити, що поставив уряду дуже конкретне завдання: зробити все, щоб тарифи на газ та електрику і в наступному опалювальному сезоні не змінилися. Людям і так складно, бо війна. Це буде забезпечено», – сказав Володимир Зеленський.

Він нагадав, що за тарифи на тепло і гарячу воду відповідає й місцева влада, тому вона забезпечити їхню незмінність наступного опалювального сезону.

За словами президента, уряд вже взявся за створення штабу для підготовки до опалювального сезону 2022-2023 років. До нього увійдуть прем’єр-міністр, профільні міністри, керівники «Нафтогазу», «Укренерго», «Енергоатому» та НКРЕКП.

«Що б не планували собі окупанти, ми маємо готуватися до наступної зими у нашій державі, на своїй землі, для всіх громадян», – акцентував Володимир Зеленський.

Водночас глава держави додав, що під час наступного опалювального сезону Україна не буде продавати за кордон газ і вугілля, весь видобуток спрямують на потреби населення.

Разом із тим, як наголосив президент, Україна робить усе для того, аби наростити експорт електрики.

Нагадаємо, нещодавно в уряді запевнили, що тарифи на газ і тепло для українців під час війни залишаться незмінними, адже дофінансовувати підприємства теплокомуненерго буде держава.

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