кремль «подбав» про знищення своєї бригади, щоб приховати воєнні злочини на Київщині, – ISW

64 окрема гвардійська мотострілецька бригада 35 загальновійськової армії росії, імовірно, була знищена зі згоди кремля, аби приховати воєнні злочини, вчинені на Київщині. Так вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW), пише Українська правда.

Російська 64 окрема гвардійська мотострілецька бригада 35 загальновійськової армії, ймовірно, була знищена в бою у межах спроб кремля приховати воєнні злочини, скоєні нею в Київській області (зокрема в Бучі).

Військові аналітики заявляють, що скарги, подані до російської військової прокуратури та перевірені Bellingcat і Insider, включали випадки, коли російська влада обманом або примусом змушувала призовників займати бойові позиції, обмежувала обсяг інформації, що надається сім’ям російських солдатів, і не надавала солдатам належного харчування або медичного обслуговування.

Архів містить звіти про те, що російські командири наказували солдатам починати штурм без спорядження, а також не повідомляли родичів солдатів про їхні смерті.

У звіті також наведені скарги жителів окупованих Луганської та Донецької областей, які звинувачують російські війська у пограбуванні, вторгненні та обстрілі військової техніки з цивільної інфраструктури.

Ключові висновки аналітиків інституту:

Державний департамент США закликав російські сили припинити будь-яку військову діяльність навколо Запорізької атомної електростанції, зважаючи на нові повідомлення про обстріли ЗАЕС 11 серпня. Також Держдеп підтримав створення демілітаризованої зони довкола станції.

Російські війська вели наземні атаки на схід від Сіверська та на північний схід і південний схід від Бахмута.

Окупанти продовжували наземні обстріли північної та південно-західної околиць Донецька.

Українські чиновники підтвердили додаткові українські удари по російських командних пунктах і складах боєприпасів уздовж Південного напрямку.

У Хабаровському краї росії формують два нових добровольчих батальйони.

За даними української розвідки, кремль готується до інформаційної атаки на президента України Володимира Зеленського з метою його дискредитації.

Як писав Львівський портал, у червні самі ж російські військові скаржились, що у 64 окрему гвардійську мотострілецьку бригаду не можуть набрати набрати нових людей.

Першим росіянином, якого обвинувачують у вбивствах мирних мешканців Бучі, є командир підрозділу нацгвардії рф Сергій Колоцей. Детальніше читайте тут.

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