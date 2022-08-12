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кремль «подбав» про знищення своєї бригади, щоб приховати воєнні злочини на Київщині, – ISW

Наталя Дуляба

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64 окрема гвардійська мотострілецька бригада 35 загальновійськової армії росії, імовірно, була знищена зі згоди кремля, аби приховати воєнні злочини, вчинені на Київщині. Так вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW), пише Українська правда.

Російська 64 окрема гвардійська мотострілецька бригада 35 загальновійськової армії, ймовірно, була знищена в бою у межах спроб кремля приховати воєнні злочини, скоєні нею в Київській області (зокрема в Бучі).

Військові аналітики заявляють, що скарги, подані до російської військової прокуратури та перевірені Bellingcat і Insider, включали випадки, коли російська влада обманом або примусом змушувала призовників займати бойові позиції, обмежувала обсяг інформації, що надається сім’ям російських солдатів, і не надавала солдатам належного харчування або медичного обслуговування.

Архів містить звіти про те, що російські командири наказували солдатам починати штурм без спорядження, а також не повідомляли родичів солдатів про їхні смерті.

У звіті також наведені скарги жителів окупованих Луганської та Донецької областей, які звинувачують російські війська у пограбуванні, вторгненні та обстрілі військової техніки з цивільної інфраструктури.

Ключові висновки аналітиків інституту:

  • Державний департамент США закликав російські сили припинити будь-яку військову діяльність навколо Запорізької атомної електростанції, зважаючи на нові повідомлення про обстріли ЗАЕС 11 серпня. Також Держдеп підтримав створення демілітаризованої зони довкола станції.
  • Російські війська вели наземні атаки на схід від Сіверська та на північний схід і південний схід від Бахмута.
  • Окупанти продовжували наземні обстріли північної та південно-західної околиць Донецька.
  • Українські чиновники підтвердили додаткові українські удари по російських командних пунктах і складах боєприпасів уздовж Південного напрямку.
  • У Хабаровському краї росії формують два нових добровольчих батальйони.
  • За даними української розвідки, кремль готується до інформаційної атаки на президента України Володимира Зеленського з метою його дискредитації.

Як писав Львівський портал, у червні самі ж російські військові скаржились, що у 64 окрему гвардійську мотострілецьку бригаду не можуть набрати набрати нових людей.

Першим росіянином, якого обвинувачують у вбивствах мирних мешканців Бучі, є командир підрозділу нацгвардії рф Сергій Колоцей. Детальніше читайте тут.

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