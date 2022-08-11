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кремль готується дискредитувати Зеленського на Заході, – розвідка

Наталя Дуляба

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російські спецслужби за вказівкою кремля готують запустити масштабну кампанію із дискредитації президента України Володимира Зеленського у Західній Європі. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, адміністрація президента рф владі міра путіна погодила створення нової структури, афільованої з російськими спецслужбами. Її головне завдання – втілення інформаційної «акції», спрямованої на дискредитацію Володимира Зеленського у країнах Західної Європи.

Для цього російські спецслужби мають створити і запустити фейковий сайт так званого «Фонду Зеленського», на якому іноземців та закордонні організації закликатимуть долучитись до його діяльності.

«Планується створення та подальша публікація «асортиментної лінійки Фонду» та реєстрація його на торговельних майданчиках Європи. Роботу організаційної структури фонду у країнах Європи планується розбудовувати за принципом «мережевого маркетингу». Це, на думку організаторів, дасть змогу активно поширювати зазначену інформацію у європейському медіа просторі», – йдеться у повідомленні.

Станом на 10 серпня основні підготовчі заходи до запуску цього проєкту вже завершені. Зокрема:

  • створено сайт фейкового фонду;
  • підготовлено для поширення у соцмережах фейкові скриншоти начебто публікацій відомих ЗМІ про створення «Фонду Зеленського»;
  • напрацьовано базу так званих «мережевих лідерів» та блогерів для подальшого поширення матеріалів;
  • підготовлено меми та коментарі для соціальних мереж.

В українській розвідці додають, що вже найближчим часом кремль має повноцінно запустити цей проєкт і почати широку медійну кампанію з його просування.

«Закликаємо міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам та отримувати інформацію щодо України виключно з підтверджених джерел», – наголошують розвідники.

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