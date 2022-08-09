У Херсоні родичі військових рф почали пакувати валізи

Внаслідок нещодавніх ударів ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах в окупантів почалася паніка. Вчора Антонівський міст був оточений з обох боків, місцевих жителів не допускали. Також через ці події почався масовий вивіз родин військових рф, які жили у Херсоні. Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

За даними ХОДА, на Херсонщині тривають активні бойові дії. Багато сіл, що знаходяться біля лінії фронту, потерпають від постійних обстрілів.

Противник веде оборонну операцію. Активно застосовує армійську авіацію. З метою сковування наших військ здійснив артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Завдав авіаударів біля Білої Криниці, Андріївки, Осокорівки та Ольгиного. Також веде розвідку з БпЛА.

За даними оперативного командування «Південь», на півдні країни знищено зенітно ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», десятки окупантів, танк Т-72, самохідної гаубиці «Мста-С», 5 автомобілів, в тому числі і броньованих.

Внаслідок ведення бойових дій та артилерійських обстрілів згоріло 15 гектарів посівів пшениці біля села Тамарине Бериславського району. У смт Брилівка Олешківської територіальної громади загорівся ангар для зберігання зерна на території елеватора. У Херсоні окупанти захопили мережу автозаправних станцій, грабують порт, беруть у полон місцевих жителів.

«У Іванівці та Високопіллі військовослужбовці російської армії викрали автомобілі місцевих жителів та обікрали будинки, вивезли всю побутову техніку», – йдеться у повідомленні.

Служба безпеки України зібрала доказову базу ще на трьох колаборантів, яких рф «призначила» фейковими керівниками на Херсонщині. Серед них «директор» Херсонського водоканалу. Так звана «виконувачка обов’язків головного лікаря Білозерського центру первинної медико-санітарної допомоги» та фейковий правоохоронець, який обійняв посаду «начальника Новокаховського відділу по боротьбі з економічними злочинами».

Понад два місяці окупована Херсонщина залишається без зв’язку від українських мобільних операторів. Працює тільки Інтернет, однак трафік йде через росію. Через це більшість сервісів не працює без VPN.

Раніше Львівський портал повідомляв, що ЗСУ філігранно атакували Антонівський міст на Херсонщині, а потім повторно вдарили по Антонівському та Каховському мостах.

Нагадаємо, українська розвідка каже, що контрнаступ ЗСУ змушує кремль стягувати свої війська на півдні України. Окупанти зараз перегруповують свої сили на Херсонському і Запорізькому напрямках, а в Криму тим часом активізувались партизани й протестні рухи.

Разом із тим рашисти можуть готувати й власний контрнаступ, адже на правому березі Херсонщині формують ударну групу. Проте у ЗСУ прогнозують, що в них виникнуть значні труднощі, тож успіху не буде. Детальніше читайте за цим посиланням.

У британській розвідці вважають, що контрнаступ ЗСУ на Херсонщині набирає обертів, а окупанти на західному березі Дніпра стали дуже вразливими.

Зі свого боку американський Інститут вивчення війни стверджує, що російські загарбники зазнають територіальних втрат на тлі контрнаступу України, а ЗСУ продовжують завдавати ударів по ворожій військовій інфраструктурі на південному фронті.

Додамо, що на Херсонщині деокупували вже 53 населені пункти. Але повертатися у звільнені села і містечка ще небезпечно, адже російські війська регулярно їх обстрілюють.

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