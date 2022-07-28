Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині набирає обертів, ‒ британська розвідка

Після успішних ударів української армії окупанти на західному березі Дніпра стали дуже вразливими. Загалом контрнаступ ЗСУ набирає обертів. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великобританії.

«Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. Сили ЗСУ, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого росією Херсона», ‒ вказано у звіті.

Разом із тим британці відзначають, що Україна успішно використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три мости через річку Дніпро. Саме на них рф покладається, аби постачати території, що знаходяться під її контролем.

Згадують іноземні військові й 1000-метровий Антонівський міст поблизу Херсона, який ЗСУ пошкодили ще минулого тижня. В середу, 27 липня, липня Україна знову вдарила по ньому і, за даними британської розвідки, «дуже ймовірно, що переправа зараз є непридатною для використання».

«49 армія рф, що дислокується на західному березі Дніпра, зараз виглядає дуже вразливою. Так само й місто Херсон, найбільш політично значущий населений пункт, окупований росією, тепер практично відрізаний від інших захоплених територій. Його втрата серйозно підірвала б спроби росії намалювати окупацію як успіх», ‒ підсумовують у британській розвідці.

Нагадаємо, пізно ввечері 26 липня українська армія втретє вдарила по Антонівському мосту – транспортній артерії окупантів, яка веде через річку Дніпро до Херсона. Спершу загарбницька влада запевняла, що всі ракети збила ППО, проте вранці проїзд мостом повністю закрили.

Про те, якому стані є Антонівський міст після останньої атаки ЗСУ, спочатку достеменно не було відомо. Згодом у Херсонській ОВА заявили, що переправа не зруйнована, але через завдані руйнування нею пересуватися неможливо.

Додамо, що суттєве пошкодження цього мосту – важливий крок на шляху до деокупації Херсона. Досі українські військові влучали у нього вже двічі: 19 і 20 липня.

Як повідомляв Львівський портал, українські партизани у Херсоні попереджають окупантів про прихід ЗСУ. Як вони це роблять, дивіться тут.

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