На Херсонщині росіяни зазнають територіальних втрат, ‒ ISW

У Херсонській області російські окупанти, схоже, зазнають територіальних втрат на тлі контрнаступу ЗСУ, а українські військові продовжують завдавати ударів по ворожій військовій інфраструктурі на південному фронті. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW), передає hromadske.

Аналітики відзначили, що 28 липня російські війська здійснили обмежену наземну атаку на південному фронті, але, «ймовірно, зазнають територіальних втрат у Херсонській області». У Генштабі повідомляли, що ЗСУ відбили наступ росіян у напрямку Бруськинське ‒ Білогірка на Херсонщині, і що окупанти на Криворізькому напрямку зосереджуються на відвоюванні втрачених позицій.

В ISW також згадали повідомлення Генштабу про те, що російські війська перекидають резерви з Харківського та Луганського напрямків на Миколаївський та Криворізький. Українські та російські сили 28 липня провели артилерійські бої, окупанти обстріляли український плацдарм над річкою Інгулець і продовжували обстріли по всій лінії зіткнення.

Аналітики зазначили, що 28 липня українські війська продовжували завдавати ударів по ворожій військовій інфраструктурі на південному фронті. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що ЗСУ завдали удару по аеродрому, який росіяни використовують як хаб для доставки озброєнь і техніки.

Також, за даними ISW, українські війська, ймовірно, завдали ударів по російській військовій інфраструктурі в Чорнобаївці на північній околиці Херсона. На кадрах видно, як над населеним пунктом здіймається великий стовп диму, а радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань написав, що ЗСУ завдали успішного удару.

За словами аналітиків, російські війська намагаються зберегти свої наземні лінії зв’язку через річку Дніпро, що з’єднує Херсон із тиловими районами на сході області. Окупанти встановили поромну переправу поблизу Антонівського мосту, щоби це дало змогу перетнути Дніпро після того, як після ударів ЗСУ 27 липня міст став непридатним для використання.

Водночас міст через річку Інгулець біля села Дар’ївка на схід від Херсона, за даними ISW, окупанти відремонтували настільки, щоб знову відкрити його для пасажирського руху. Окупанти знесли понтонний міст, зведений після українських ударів по Даріївському мосту 23 липня.

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