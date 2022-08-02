На Херсонщині деокупували ще 7 населених пунктів, – ОВА

У Херсонській області Збройні Сили України звільнили ще 7 населених пунктів. Таким чином тепер тут деокупованими є 53 села і містечка. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив в.о. голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

«На цей час офіційно підтверджено деокупацію уже 53 населених пунктів на території Херсонщини. Цю інформацію ми подаємо виключно тоді, коли вона погоджена з Генеральним штабом, адже до повного звільнення військові проводять ще певні дії», – сказав він.

Разом із тим Дмитро Бутрій зауважив, що повертатися у звільнені населені пункти Херсонської області ще небезпечно, адже російські окупанти регулярно їх обстрілюють. Тому місцевим поки не рекомендують повертатись додому.

«Ворог постійно обстрілює й житлові будинки, й об’єкти інфраструктури на звільнених територіях, тому становище катастрофічне. Людям не варто повертатись, аби не піддавати своє життя небезпеці», – наголосив посадовець.

Нагадаємо, напередодні було відомо про деокупацію 46 населених пунктів на Херсонщині. При цьому на звільнених територіях є села, які практично повністю зруйновані.

Загалом станом на 2 серпня Збройні Сили звільнили від російських військ 1054 населені пункти в Україні.

Додамо, у британській розвідці вважають, що контрнаступ ЗСУ на Херсонщині набирає обертів, а окупанти на західному березі Дніпра стали дуже вразливими. Зі свого боку американський Інститут вивчення війни стверджує, що російські загарбники зазнають територіальних втрат на тлі контрнаступу України, а ЗСУ продовжують завдавати ударів по ворожій військовій інфраструктурі на південному фронті.

Українська розвідка каже, що контрнаступ ЗСУ змушує кремль стягувати свої війська на півдні України.

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