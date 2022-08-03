Не виключено, що окупанти готуються до власного контрнаступу на Херсонщині, – ОК «Південь»

Українські військові припускають, що окупанти можуть готуватись до власного контрнаступу, аби вийти на адміністративні межі Херсонської області. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

«Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Розпочав створення ударного угруповання на Криворізькому напрямку. Цілком імовірна і підготовка ворожого контрнаступу із подальшими планами виходу на адміністративний кордон Херсонської області», – вказано у повідомленні.

Водночас в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ також кажуть, що окупанти готують свій контрнаступ. Для цього вони на правому березі Херсонщині формують ударну групу. Значну кількість складів із боєприпасами, технікою та іншими матеріально-технічними запасами загарбники зосереджують або на лівому березі Херсонщини, або на правому, втиснувшись в берег Дніпра.

Але рашисти не мають жодного великого складу, який би забезпечував передові підрозділи на відстані менше 10-15 км, деякі з них розташовані взагалі на відстані до 30 км. Тому із постачанням передових підрозділів у рашистів можуть виникнути великі труднощі.

«російські окупаційні війська, формуючи на правому березі Херсонщини повноцінну ударну групу, будуть забезпечені повною мірою людським ресурсом, а ось технікою та супутніми витратними елементами… Навіть із наявною кількістю складів, які зараз розміщені на правому березі і поки що не відчували запаху бавовни, можна говорити про те, що їхня кількість недостатня для забезпечення такої групи військ. А після того, як почнуть лунати бавовни і на них, надія буде лише на ресурс на лівому березі. І як вони планують ефективно здійснювати забезпечення передових підрозділів правому березі, використовуючи ресурс із лівого?», – підкреслюють у СтратКомі.

Нагадаємо, за останніми даними, на Херсонщині деокупували вже 53 населені пункти. Але повертатися у звільнені села і містечка ще небезпечно, адже російські війська регулярно їх обстрілюють.

Українська розвідка каже, що контрнаступ ЗСУ змушує кремль стягувати свої війська на півдні України. Окупанти зараз перегруповують свої сили на Херсонському і Запорізькому напрямках, а в Криму тим часом активізувались партизани й протестні рухи.

У британській розвідці вважають, що контрнаступ ЗСУ на Херсонщині набирає обертів, а окупанти на західному березі Дніпра стали дуже вразливими.

Зі свого боку американський Інститут вивчення війни стверджує, що російські загарбники зазнають територіальних втрат на тлі контрнаступу України, а ЗСУ продовжують завдавати ударів по ворожій військовій інфраструктурі на південному фронті.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.