Наступ ЗСУ змушує росію стягувати війська на окупованому півдні, – розвідка

росія перекидає значну кількість військ на територію окупованого Криму. У подальшому їх планують застосувати у боях на півдні проти Збройних Сил України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони з посиланням на свого представника Вадима Скібіцького.

В інтерв’ю The Guardian Скібіцький розповів, що два тижні тому росія вивела з Донеччини тактичні групи повітряно-десантних військ і перекинула їх до окупованого Херсону. Також рф перекидає війська зі свого східного військового округу, які використовували для атаки на Слов’янськ.

Таким чином український наступ змушує кремль стягувати війська і посилюватись на півдні України.

«Якби росія виграла битву на півдні та сході України, вона продовжила б нові наступальні операції, щоб захопити більше території України, використовуючи підрозділи, які зараз формуються в рф», – сказав Вадим Скібіцький.

Також, представник української розвідки зазначив, що крім додаткової зброї, Україні потрібна допомога у підготовці військ за кордоном.

Нагадаємо, у британській розвідці вважають, що контрнаступ ЗСУ на Херсонщині набирає обертів, а окупанти на західному березі Дніпра стали дуже вразливими. Американський Інститут вивчення війни стверджує, що російські загарбники зазнають територіальних втрат на тлі контрнаступу України, а ЗСУ продовжують завдавати ударів по ворожій військовій інфраструктурі на південному фронті.

Додамо, що українські військові вже проходять навчання за стандартами НАТО у Великобританії. Курс посиленої підготовки протягом найближчих місяців загалом пройдуть 10 тисяч воїнів. Як відбуваються такі заняття, дивіться за цим посиланням.

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