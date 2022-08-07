Зеленський вимагає додаткових санкцій проти рф за обстріли ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський в розмові з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем закликав запровадити проти росії додаткові санкції через обстріли Запорізької АЕС. Про це президент повідомив у Твіттері.

«Поговорив з Шарлем Мішелем, розповів про ситуацію на полі бою, зокрема на Запорізькій АЕС. Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді від міжнародної спільноти – санкцій на російську атомну галузь і ядерне паливо», – заявив Володимир Зеленський.

Також президент додав, що він та очільник Євроради позитивно оцінили старт експорту збіжжя морським шляхом. Скоординували підготовку до саміту Кримської платформи та інших заходів. Крім того Зеленський наголосив на важливості якнайшвидшого розблокування пакету макрофінансової допомоги для України.

Нагадаємо, 6 серпня російські окупанти ракетами обстріляли майданчик Запорізької атомної станції. Вони влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП).

Внаслідок ракетних обстрілів було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. У компанії пояснюють, що через це вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе. Також отримав осколкове поранення один працівник.

5 серпня російські окупаційні війська двічі обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Спершу вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку автотрансформатора, через що довелося від’єднати від мережі цілий блок.

Потім ворог вдарив по ЗАЕС із реактивних систем залпового вогню. Три «прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що тепер існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі рф. Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудив Євросоюз.

Станом на суботу, 6 серпня, працівники ЗАЕС ліквідовують наслідки ворожого обстрілу, хоча самі можуть опинитись у небезпеці, якщо окупанти знову відкриють вогонь, адже російські війська зайняли усі підвали на станції.

В «Енергоатомі» додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередили про ядерну катастрофу та наполягають на місії МАГАТЕ на станцію.

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