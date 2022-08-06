На ЗАЕС ліквідовують наслідки обстрілів, рашисти сховались у підвали

Персонал Запорізької атомної електростанції ліквідовує наслідки ворожих обстрілів, а самі рашисти сховались у підвалах АЕС. Про це йдеться у Telegram «Енергоатому».

Зараз працівники АЕС ліквідовують пошкодження азотно-кисневої станції та об’єднаного допоміжного корпусу, куди 5 серпня поцілили російські окупанти.

Водночас самі російські війська, які контролюють станцію, зайняли всі підвальні приміщення, у яких ховаються від обстрілів.

«Український персонал наразі не має доступу до цих приміщень, тож при нових обстрілах люди не мають укриття і перебувають у небезпеці», – кажуть в «Енергоатомі».

Нагадаємо, у п’ятницю, 5 серпня, російські окупаційні війська двічі обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Спершу вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку автотрансформатора, через що довелося від’єднати від мережі цілий блок.

Потім ворог вдарив по ЗАЕС із реактивних систем залпового вогню. Три «прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що тепер існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Українське МЗС рішуче засудило дії російських військ на території захопленої Запорізької АЕС і закликало світову спільноту негайно вжити заходів, аби примусити рф звільнити станцію.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі рф.

Додамо, окупанти захопили Запорізьку АЕС ще 4 березня. Дотепер російські війська чинять значний психологічний тиск на працівників станції. Наприклад, напередодні 9 травня їх змушувати вішати у кабінетах портрети путіна, згодом стало відомо, що окупанти викрадають працівників АЕС, а одного з них розстріляли просто у його домі.

Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росія використовує цей об’єкт як військову базу для обстрілу українців.

У британській розвідці кажуть, що не до кінця розуміють логіку дій росіян на ЗАЕС, але припускають, що звідти вони обстрілюють західний берег річки Дніпро.

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