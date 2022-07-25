За допомогою HIMARS Україна вже знищила 50 російських складів, – Резніков

Збройні сили України за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS вже знищили 50 складів боєприпасів окупантів. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає hromadske.

За його словами, ефективність використання HIMARS підтверджують зокрема супутникові знімки. На фото деяких мостових переправ можна навіть побачити, як чітко ЗСУ б’ють по швах цих споруд. Міністр каже, що українські артилеристи «дуже філігранно» використовують системи HIMARS: «Як хірург скальпелем працює».

«Що, відповідно, обрізає їхні (російські – ред.) логістичні ланцюжки і позбавляє їх спроможності вести активні бойові дії, насипаючи по великій кількості снарядів і пострілів по наших Збройних силах», – зазначає міністр.

Він каже, що завдяки такій ефективності зростає рівень довіри до ЗСУ серед західних партнерів, а це своєю чергою спонукатиме їх і надалі надавати Україні допомогу.

HIMARS та MLRS M270 є універсальними пусковими системами: вони здатні виконувати роль РСЗВ та оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) з дальністю дії до 300 кілометрів. Різниця між ними – в різних шасі.

Як повідомляв Львівський портал, перші РСЗВ HIMARS надійшли в Україну наприкінці червня. Завдяки цьому виду важкого озброєння, яке надали США, міністр оборони Олексій Резніков пообіцяв російським окупантам влаштувати «спекотне літо».

Передачу ЗСУ HIMARS США анонсували на початку червня у межах пакету допомоги на 700 мільйонів доларів. Початково планували надати чотири такі системи. Разом із тим Великобританія пообіцяла дати Україні високоточні реактивні системи залпового вогню MLRS M270.

Станом на початок липня Україна отримала від США й союзників 9 ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів. Разом із тим в останньому пакеті допомоги Штатів на 400 мільйонів доларів передбачені, зокрема, ще 4 такі системи та боєприпаси до них. Таким чином на озброєнні ЗСУ будуть уже 12 HIMARS.

Нещодавно Голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі відзначив, що ЗСУ ефективно застосовують системи HIMARS.

Як українські військові працюють зі системами HIMARS, дивіться тут.

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