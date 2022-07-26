Німеччина передала Україні три РСЗВ Mars II

Німеччина передала Україні три обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II та ще три гаубиці Panzerhaubitze 2000. Про це з посиланням на заяву міністерки оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, яку цитує Welt, передає hromadske.

Вона також каже, що Німеччина вже передала Україні п’ять артилерійських зенітних установок Gepard. Водночас міністр оборони України Олексій Резніков напередодні повідомляв, що від німців надійшли три такі установки.

Загалом Україна має отримати 30 систем Gepard приблизно з 60 тисячами боєприпасів – переважно від німецької армії. Також Україні зі складів Бундесверу вже надійшли десять самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

Ламбрехт каже, що у вересні німецька промисловість також поставить Україні радар виявлення артилерії типу Cobra. За її словами, контракт уже підписаний, і зараз розпочнеться навчання українських військових.

Також Welt пише, що через декілька тижнів компанія-виробник розпочне навчання українських військових користування системою ППО IRIS-T SLM. Її обіцяють поставити в Україну у вересні.

Як зазначає «Мілітарний», система Mars II фактично є ліцензійною копією американської M270 MLRS та має лише незначні допрацювання. Артилерійська частина системи має 12 транспортно-пускових контейнерів та може бити на відстань до 70 кілометрів.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що для ефективного стримування російських військ Україні потрібно щонайменше 50 артилерійських систем HIMARS та MLRS M270, а для ефективного контрнаступу – не менше ніж 100. Також, за словами міністра, Україні потрібні далекобійні ракети на понад 100-150 кілометрів, щоб повністю знищити логістику та швидко відрізати російських військових від підтримки. Наразі ЗСУ отримали ракети дальністю до 80 кілометрів.

Як повідомляв Львівський портал, перші РСЗВ HIMARS надійшли в Україну наприкінці червня. Завдяки цьому виду важкого озброєння, яке надали США, міністр оборони Олексій Резніков пообіцяв російським окупантам влаштувати «спекотне літо».

Збройні сили України за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS вже знищили 50 складів боєприпасів окупантів.

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