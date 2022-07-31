ОСТАННІ НОВИНИ

росія не допустила Червоний Хрест до місця злочину в Оленівці

Андрій Котенський

|

росія не дала доступу до поранених військовополонених з Оленівської колонії в окупованій Донецькій області, а також рашисти не пустили представників МКЧХ на саме місце кривавого злочину. Про це повідомили у Міжнародному комітеті Червогого Хреста.

Представники Червоного Хреста одразу запросили доступ до Оленівки та військовополонених, пропонуючи свою медичну допомогу пораненим.

У МКЧХ готові були надати супровід евакуації важкопоранених до медзакладів та медикаменти, а також ресурси для допомоги в ідентифікації та гідному поводженні з вбитими українським військовими.

Окрім того хотіли повернути рідним останки загиблих, але рашисти відмовились допускати до місця злочину представників Червоного Хреста.

«Наше вчорашнє прохання про доступ до військовополонених з Оленівської колонії не було задоволено. Надання МКЧХ доступу до військовополонених є обов’язком сторін конфлікту відповідно до Женевської конвенції», – йдеться у повідомленні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
Юрій НІКОЛОВ, «Наші гроші»
Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?

Нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови ОП та росіян...

Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника

Слідча антикорупційна прокуратура України нарешті офіційно отримала керівника. Ним став Олександр Клименко, який був ого...

Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять
Анастасія ДИНЯК
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять

Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від виконання обов'язків генпрокурорки Венедіктової та усунення очі...

Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?

У понеділок, 18 липня 2022 року, у Львівському окружному адміністративному суді розглядатимуть позов чотирьох гаражних к...

всі статті
Львівський портал