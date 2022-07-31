росія не допустила Червоний Хрест до місця злочину в Оленівці

росія не дала доступу до поранених військовополонених з Оленівської колонії в окупованій Донецькій області, а також рашисти не пустили представників МКЧХ на саме місце кривавого злочину. Про це повідомили у Міжнародному комітеті Червогого Хреста.

Представники Червоного Хреста одразу запросили доступ до Оленівки та військовополонених, пропонуючи свою медичну допомогу пораненим.

У МКЧХ готові були надати супровід евакуації важкопоранених до медзакладів та медикаменти, а також ресурси для допомоги в ідентифікації та гідному поводженні з вбитими українським військовими.

Окрім того хотіли повернути рідним останки загиблих, але рашисти відмовились допускати до місця злочину представників Червоного Хреста.

«Наше вчорашнє прохання про доступ до військовополонених з Оленівської колонії не було задоволено. Надання МКЧХ доступу до військовополонених є обов’язком сторін конфлікту відповідно до Женевської конвенції», – йдеться у повідомленні.

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