Ексчиновника ЛОДА обвинувачують у будівельній афері

Колишній т.в.о. керівника управління капітального будівництва Львівської ОДА разом із підрядником привласнили майже 1 млн грн на будівництві сільської амбулаторії у Сколівському районі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про будівництво амбулаторії сімейної медицини в одному зі сіл Сколівського району. На ньому нелегальну схему організували колишній т.в.о. керівника управління капітального будівництва Львівської ОДА та представник фірми-підрядника. Про те, коли саме вони її реалізували, правоохоронці не кажуть.

Як уточняють в Управлінні СБУ у Львівській області, зловмисники умисно вносили недостовірні дані в акти щодо об’єму та вартості будівельно-монтажних робіт. Згодом, посадовець підписував «документи» за нібито проведені будівельні роботи, за які підряднику перераховували бюджетні кошти.

Загалом на будівельній афері фігуранти справи «заробили» 917 тисяч грн.

Колишньому очільнику управління капітального будівництва ЛОДА вже оголосили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) ККУ.

Наразі слідство триває.

Зазначимо, колишнього т.в.о. начальника управління капітального будівництва ЛОДА вже підозрюють у привласненні 283 тисяч грн бюджетних коштів. За версією слідства, у квітні 2020 року він умисно завищив вартість будівництва однієї зі сільських амбулаторій в області.

Чи йдеться в обох випадках про одного і того ж чиновника, Львівський портал наразі не з’ясував.

Як відомо, 10 лютого 2020 року тимчасовим виконувачем обов’язків управління капітального будівництва ЛОДА призначили Ярослава Пелиховського. Згодом цю посаду обіймав Олег Пелих.

Як писав Львівський портал, будівництво 43 сільських амбулаторій на Львівщині стартувало на початку 2019 року у межах держпрограми «Доступна медицина», згодом ‒ «Велике будівництво» президента Зеленського.

Звести всі ці амбулаторії спочатку планували до кінця 2019 року, однак у ЛОДА не вклались у ці терміни. Через відставання від графіку робіт ЛОДА розірвала угоди з підрядниками, які будували 10 амбулаторій.

Станом на початок 2021 року в області звели і здали в експлуатацію лише 21 амбулаторію, решта стоять недобудованими. Загалом на 43 сільські амбулаторії передбачили 300 млн грн.

Водночас будівництво сільських амбулаторій на Львівщині не обходиться без скандалів. Правоохоронці підозрюють посадовців ЛОДА у привласненні 3 млн грн та 1,3 млн грн на зведенні амбулаторій у Жидачівському районі, а також ще 3,2 млн грн на двох амбулаторіях і турбазі.

Підрядника, який «нагрів» 1,7 млн грн на будівництві амбулаторії на Жидачівщині, вже змусили повернути гроші. Ще одну фірму обвинувачують у привласненні 2 млн грн на сільській амбулаторії в області.

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