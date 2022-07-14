Залужний розповів про ситуацію на фронті

Українським військовим вдається стримувати масовані атаки ворога на Донбасі, а також звільняти нові території від окупантів на Херсонщині. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook.

Про ситуацію на фронті та успіхи українських захисників Валерій Залужний розповів під час телефонної розмови з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Так, російські окупанти продовжують зосереджувати свої основні зусилля на півночі Луганської та Донецької областей, намагаючись витиснути ЗСУ із займаних позицій. Активні бойові дії йдуть на напрямках Ізюм–Словʼянськ, Святогірськ–Словʼянськ, Лисичанськ–Соледар, Лисичанськ–Сіверськ, Попасна–Соледар.

«Нам вдається відбивати масовані атаки ворога. На Херсонському напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують звільняти наші території», – наголосив Валерій Залужний.

Зі свого боку Марк Міллі відзначив ефективність роботи українських ракетно-артилерійських систем, зокрема застосування ЗСУ систем HIMARS.

«Ми обговорили темпи та обсяги поставок міжнародної технічної допомоги. Я підкреслив, що українська сторона чітко усвідомлює відповідальність за кожну одиницю озброєння і не допустить його потрапляння до рук терористів», – запевнив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, конгресвумен-республіканка Вікторія Спартц, яка публічно запідозрила главу офісу президента України Андрія Єрмака у ймовірних зв’язках із росією, також висловила занепокоєння щодо нагляду за поставками американської зброї Україні. Зокрема, Спартц припустила, що надана зброя може опинитися в Сирії чи росії.

Зі свого боку в українському МЗС заявили, що Україна «максимально відкрито взаємодіє із американськими партнерами, надаючи їм вичерпну інформацію про використання техніки».

У Білому домі згодом заявили, що комунікують із українською владою на всіх її рівнях, і Київ готовий спільно зі США працювати над підзвітністю та наглядом наданої військової допомоги.

Водночас у Євросоюзі вважають, що вкиди про нібито контрабанду зброї з України – це масована російська пропаганда.

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