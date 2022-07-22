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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Ольга Денисяка

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Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі 22 липня оголосив про новий пакет безпекової допомоги Україні вартістю 270 мільйонів доларів, передає Європейська правда.

До складу нового пакету військової допомоги входять чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, 36 тисяч артилерійських снарядів, бронебійні системи та 580 безпілотників Phoenix Ghost.

За словами представника Білого дому, загальний обсяг військової допомоги Україні з боку США становить 8,2 мільярда доларів.

Кірбі також уточнив, що тепер Україна матиме 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS: 16 від Сполучених Штатів і ще чотири – від інших країн-партнерів.

Новий пакет військової допомоги Джон Кірбі анонсував на початку тижня. Після цього міністр оборони Олексій Резніков після розмови з главою Пентагону Ллойдом Остіном анонсував «дуже хороші новини» зі США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 8 липня підписав указ про виділення Україні військової допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів, до якої увійшли зокрема чотири додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS.

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