США дадуть Україні більше систем HIMARS

Президент США Джо Байден 8 липня підписав новий пакет оборонної допомоги Україні орієнтовно на 400 мільйонів доларів, який включає, зокрема нові системи залпового вогню HIMARS та високоточні боєприпаси. Про це пише Укрінформ.

Як розповів високопоставлений представник Міністерства оборони США, новий пакет включає, зокрема, 4 додаткові системи залпового вогню HIMARS та боєприпаси до них, а також 1000 снарядів для 155-мм гаубиць, в тому числі й високоточних.

Таким чином загальна кількість машин HIMARS, переданих ЗСУ, досягне 12 разом із тими вісьмома, які вже застосовують українські військові на фронті.

Крім того, до нового пакета допомоги також включили три тактичні транспортні засоби, підривні заряди, контрбатарейні системи, запчастини та інше обладнання.

«Це забезпечить Україну можливостями точних ударів по конкретних цілях, це заощадить боєприпаси, це створить більше ефективності завдяки точності, отже це є еволюцією нашої підтримки України в її битві на Донбасі», – зауважив представник оборонного відомства США.

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Як повідомляв Львівський портал, перші РСЗВ HIMARS надійшли в Україну наприкінці червня. Завдяки цьому виду важкого озброєння, яке надали США, міністр оборони Олексій Резніков пообіцяв російським окупантам влаштувати «спекотне літо».

Передачу ЗСУ HIMARS США анонсували на початку червня у межах пакету допомоги на 700 мільйонів доларів. Початково планували надати чотири такі системи. Разом із тим Великобританія пообіцяла дати Україні високоточні реактивні системи залпового вогню MLRS M270.

Станом на початок липня Україна отримала від США й союзників 9 ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів, але для контрнаступу потребує ще десятки одиниць.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як українські військові працюють зі системами HIMARS. Детальніше дивіться тут.

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