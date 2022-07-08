ОСТАННІ НОВИНИ

США дадуть Україні більше систем HIMARS

Наталя Дуляба

|

Президент США Джо Байден 8 липня підписав новий пакет оборонної допомоги Україні орієнтовно на 400 мільйонів доларів, який включає, зокрема нові системи залпового вогню HIMARS та високоточні боєприпаси. Про це пише Укрінформ.

Як розповів високопоставлений представник Міністерства оборони США, новий пакет включає, зокрема, 4 додаткові системи залпового вогню HIMARS та боєприпаси до них, а також 1000 снарядів для 155-мм гаубиць, в тому числі й високоточних.

Таким чином загальна кількість машин HIMARS, переданих ЗСУ, досягне 12 разом із тими вісьмома, які вже застосовують українські військові на фронті.

Крім того, до нового пакета допомоги також включили три тактичні транспортні засоби, підривні заряди, контрбатарейні системи, запчастини та інше обладнання.

«Це забезпечить Україну можливостями точних ударів по конкретних цілях, це заощадить боєприпаси, це створить більше ефективності завдяки точності, отже це є еволюцією нашої підтримки України в її битві на Донбасі», – зауважив представник оборонного відомства США.

Натисніть на зображення для збільшення

Як повідомляв Львівський портал, перші РСЗВ HIMARS надійшли в Україну наприкінці червня. Завдяки цьому виду важкого озброєння, яке надали США, міністр оборони Олексій Резніков пообіцяв російським окупантам влаштувати «спекотне літо».

Передачу ЗСУ HIMARS США анонсували на початку червня у межах пакету допомоги на 700 мільйонів доларів. Початково планували надати чотири такі системи. Разом із тим Великобританія пообіцяла дати Україні високоточні реактивні системи залпового вогню MLRS M270.

Станом на початок липня Україна отримала від США й союзників 9 ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів, але для контрнаступу потребує ще десятки одиниць.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як українські військові працюють зі системами HIMARS. Детальніше дивіться тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів
Ольга ДЕНИСЯКА
Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів

4 липня на конференції у швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення. План розрахований на ...

Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає

У середу, 29 червня, між Україною та Європейський Союзом погоджено транспортний безвіз. Спеціальну Угоду про транспортну...

всі статті
Львівський портал