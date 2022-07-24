У США розповіли, скільки ще HIMARS можуть дати Україні

Голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт розповів, скільки ще установок HIMARS та інших ракетних систем залпового вогню Україні зможуть надати Сполучені Штати та їхні союзники. Про це він повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми готові надати Україні стільки установок HIMARS, скільки ми можемо. Не факт, що у нашому арсеналі є саме 50 таких установок. Я думаю, зараз ціль – досягти кількості у 25-30 ракетних установок залпового вогню. І це буде поєднання HIMARS і кількох систем MLRS із Великої Британії та інших (країн – ред.). Ми намагатимемось надати так багато, як зможемо. Але 50 чи 60 установок буде складно зібрати і надати, втім, ми хочемо досягти цифри у 25 чи 30 і надати якомога більше артилерії і ракет для цих систем», – сказав Сміт.

Як повідомляв Львівський портал, перші РСЗВ HIMARS надійшли в Україну наприкінці червня. Завдяки цьому виду важкого озброєння, яке надали США, міністр оборони Олексій Резніков пообіцяв російським окупантам влаштувати «спекотне літо».

Передачу ЗСУ HIMARS США анонсували на початку червня у межах пакету допомоги на 700 мільйонів доларів. Початково планували надати чотири такі системи. Разом із тим Великобританія пообіцяла дати Україні високоточні реактивні системи залпового вогню MLRS M270.

Станом на початок липня Україна отримала від США й союзників 9 ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів. Разом із тим в останньому пакеті допомоги Штатів на 400 мільйонів доларів передбачені, зокрема, ще 4 такі системи та боєприпаси до них. Таким чином на озброєнні ЗСУ будуть уже 12 HIMARS.

Нещодавно Голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі відзначив, що ЗСУ ефективно застосовують системи HIMARS.

Як українські військові працюють зі системами HIMARS, дивіться тут.

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