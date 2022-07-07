Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон подав у відставку після того, як з його кабінету масово пішли міністри. Але на посту він залишиться до того часу, поки у жовтні партія Консерваторів на з’їзді не обере свого нового очільника, який автоматично очолить уряд. Про це повідомляє hromadske з посиланням на BBC.

Під час свого виступу 7 липня на Даунінґ-стріт він звернувся до народу України та запевнив, що Велика Британія продовжить підтримувати українців у боротьбі з російським агресором. Джонсон запевнив, що продовжував останні дні спроби залишися на кріслі, бо «відчував, що це моя робота, мій обов’язок».

«Я безмірно пишаюся досягненнями цього уряду у здійсненні “Брекзиту”, у врегулюванні наших відносин із континентом… Провести цю країну через пандемію, забезпечити найшвидше розгортання вакцинації в Європі, найшвидший вихід із режиму ізоляції та останні кілька місяців очолити Захід у протидії путінській агресії в Україні», – сказав політик.

Борис Джонсон обійняв цю посаду у липні 2019 року після перемоги у конкурсі на лідерство у Консервативній партії. Він замінив прем’єр-міністерку Терезу Мей. У грудні 2020 року консерватори отримали більшість на загальних виборах, відкривши Джонсону шлях до укладання угоди по Brexit та виходу країни з Європейського Союзу.

Зазначимо, що консерватори загалом прихильно ставляться до України та підтримують Київ у боротьбі з російським агресором. Однак хто стане новим прем’єром в результаті внутрішньопартійної боротьби наразі точно не зрозуміло.

Sky News пише, що відповідно до опитувань зайняти крісло найбільше шансів має нинішній міністр оборони Бен Воллес. Він перемагає всіх основних претендентів, включаючи міністерку закордонних справ Ліз Трасс. Воллес неодноразово виступав з підтримкою України, приїжджав у Києві після повномасштабного вторгнення та має дружні стосунки з українським колегою Олексієм Резніковим.

Зазначимо, що станом на ранок 7 липня кількість урядовців, які залишили кабінет міністрів Джонсона, становила понад 50 людей. Масові відставки почалися через скандал, пов’язаний із сексуальними домаганнями з боку члена та заступника головного батога Консервативної партії Кріса Пінчера. Його звинуватили в тому, що він домагався двох гостей на приватній вечері наприкінці червня. Після цього Пінчер пішов у відставку, але навколо Джонсона спалахнув новий скандал.

А все через те, що з’ясувалося: прем’єр-міністр знав, що на Пінчера й раніше скаржилися, але все одно призначив його на посаду. У Джонсона на це заявили, що вважали попередні випадки зі звинуваченнями Пінчера «вирішеними».

Окрім цього скандалу навколо Джонсона виникали й інші. Наприклад, один із них стосується вечірок за участю членів уряду, які вони влаштували у 2020-2021 роках, коли у Великій Британії були жорсткі карантинні обмеження. Консерватори на початку червня навіть намагалися висловити прем’єру вотум недовіри і відправити його у відставку, але Джонсон залишився на посаді.

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