Слов'янськ може стати наступною ключовою битвою за Донбас, – розвідка Британії

Місто Слов’янськ Донецької області може стати наступним ключовим боєм за Донбас. Про це повідомило Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

За даними розвідки, російські сили зі Східної та Західної груп збройних сил зараз, ймовірно, перебувають приблизно за 16 км на північ від міста Слов’янськ.

«Оскільки місту також загрожує Центральна та Південна групи військ, існує реальна можливість, що бій за Слов’янськ стане наступним ключовим змаганням у боротьбі за Донбас», – йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що росія, ймовірно, продовжує консолідувати свій контроль над Лисичанськом і Луганською областю. На півночі вона кинула на Ізюмський напрямок більшість наявних підрозділів Східної та Західної груп військ. Протягом останнього тижня російські війська, ймовірно, просунулися ще на 5 км вниз по головній дорозі E40 від Ізюма, стикаючись із надзвичайно рішучим опором України.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 6 July 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 6, 2022