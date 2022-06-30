Львівщина отримає ще 50 млн грн на медицину

На потреби галузі охорони здоров’я Львівської області додатково виділили 50,3 млн грн. Таке рішення ухвалив Уряд 24 червня. Про це йдеться у Facebook департаменту фінансів Львівської ОВА.

В облраді зазначають, що ці скерують на виплату зарплати лікарям на рівні не менше 20 тис. грн та медичним сестрам – не менше 13,5 тис. грн у всіх медичних закладах обласного підпорядкування, які відповідно до законодавства не є учасниками програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

У повідомленні йдеться, що на функціонування таких закладів у цього року в обласному бюджеті передбачали майже 220 млн грн, з яких 142 млн грн – субвенційні кошти та 78 млн грн – податки та платежі обласного бюджету.

За першу половину 2022 року використали 98 млн грн або майже 45% загального обсягу на виплату заробітної плати, оплату спожитих енергоносіїв, медикаментів, господарські та інші видатки.

Як повідомляв Львівський портал, з січня українським медикам підняли зарплати: лікарі мали отримати не менше 20 тисяч гривень, а медперсонал – не менше ніж 13,5 тисяч гривень.

Нагадаємо, найвищі зарплати в українській медицині отримують у «швидкій». Так, у першій половині 2021 року лікар екстреної медичної допомоги отримував майже 30 тисяч гривень, середній і молодший персонал – по 25 та 12 тисяч гривень відповідно.

Тим часом зарплати лікаря в лікарні та сімейника різнились: у лікарні – 13,3 тисячі гривень, в поліклініці/амбулаторії – більше 16 тисяч гривень. Середній і молодший медперсонал у лікарнях мав по 11,1 та 8,8 тисяч гривень, а в «первинці» – 9 і 5,5 тисяч гривень.

Водночас у 2020 році середня зарплата лікаря в Україні становила лише 11 тисяч гривень. При цьому на Львівщині лікарі отримували по 9-10 тисяч гривень, це були одні з найнижчих зарплат серед усіх областей.

Додамо, що розмір зарплати медиків визначає колективний договір, який укладають працівники закладу і керівник. Зарплати, премії та інша фінансова мотивація, що раніше регламентувалася різними держпостановами, тепер є відповідальністю адміністрації медзакладу. Саме тому десь платня медиків може бути справді високою, а десь – нижчою.

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