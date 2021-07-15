«Сімейник» досі заробляє більше, ніж медик у лікарні

В Україні сімейні лікарі все ще отримують більше платню, аніж їхні колеги у лікарнях. Про це свідчать результати фінансового моніторингу, які оприлюднила Нацслужба здоров’я.

В НСЗУ підбили фінансові підсумки І кварталу 2021 року. За цей час понад 2400 українських медзакладів різних рівнів виплатили своїм працівникам 21,5 мільярда гривень.

Найвищі зарплати залишились за працівниками «швидкої». Так, лікар екстреної медичної допомоги отримує майже 30 тисяч гривень, середній і молодший персонал – по по 25 та 12 тисяч гривень відповідно.

Якщо ж говорити про спеціалізовану медичну допомогу, тобто українські лікарні, то середня платня лікарів тут є навіть нижчою від лікарів-«сімейників». Така ж ситуація була й торік.

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Так, зараз лікар щомісяця отримує 13,3 тисячі гривень, тоді як сімейний – більше 16 тисяч гривень. Керівник лікарні заробляє майже 32 тисячі гривень, амублаторії чи поліклініки – майже 27 тисяч гривень.

Середній і молодший медперсонал у лікарнях має по 11,1 та 8,8 тисяч гривень, а в «первинці» – 9 і 5,5 тисяч гривень.

Водночас у НСЗУ додають, що зарплата лікаря все-таки перевищує 20 тисяч гривень у 119 українських лікарнях та ще в 100 поліклініках й амбулаторіях.

Наразі навищі цьогоріч зарплати отримували лікарі Косівського фтизіопульмонологічного диспансеру на Франківщині – 56 тисяч гривень, медсести Полтавської міської лікарні №5 – майже 35 тисяч гривень, а серед керівників – у Криворізькому протитуберкульозному диспансері – понад 126 тисяч гривень.

Щодо первинної ланки, то найбільшу цьогоріч платню зафіксували у лікарів Росошанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на Вінниччині та Більче-Золотецької амбулаторії на Тернопільщині – понад 35 тисяч гривень.

Нагадаємо, у 2020 році середня зарплата лікаря в Україні становила лише 11 тисяч гривень. При цьому на Львівщині лікарі отримували по 9-10 тисяч гривень, це були одні з найнижчих зарплат серед усіх областей.

Зазначимо, що розмір зарплати медиків визначає колективний договір, який укладають працівники закладу і керівник. Зарплати, премії та інша фінансова мотивація, що раніше регламентувалася різними держпостановами, тепер є відповідальністю адміністрації медзакладу. Саме тому десь платня медиків може бути справді високою, а десь – нижчою.

Нагадаємо, з 1 квітня 2020 року в Україні стартував другий етап медичної реформи, який охопив спеціалізовані і високоспеціалізовані медзаклади: лікарні всіх рівнів та медичні центри.

Пацієнт отримав гарантований перелік послуг, які для нього є безкоштовними. При цьому він більше не прив’язаний до конкретної лікарні, а може сам обирати ту, у якій захоче зробити операцію чи пройти консультацію у вузькопрофільного спеціаліста. Гроші за надану послугу Нацслужба здоров’я заплатить саме тій лікарні, яку обере пацієнт.

Про те, які зміни в українській медицині, лікування яких хвороб і станів стало безоплатним, що потрібно для того, щоб гарантовано отримати безкоштовну медпослугу, а кому все-таки потрібно платити, читайте у нашому матеріалі: «Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам».

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