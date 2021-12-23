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На підтримку медичної галузі Львівщини виділили понад 670 млн грн

Вероніка Рой

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У 2022 році у Львівській області на на підтримку охорони здоров’я виділили майже 670 млн грн з обласного бюджету. Ці кошти спрямують на на надання меддопомоги дорослому населення та оснащення закладів охорони здоров’я. Крім цього гроші витратять і на допомогу хворим на акромегалію та на купівлю устаткування для забезпечення трансплантації кісткового мозку у дітей. Відповідні зміни до Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров’я Львівської області  у четвер, 23 грудня, підтримали 66 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Загальна сума фінансування по цій програмі становить 670  млн 93 тис грн. Ці кошти скерують  на надання медичної допомоги дорослому населенню ( понад 32 млн грн), забезпечення дітей-інвалідів та дітей з важкими інтоксикаціями медичними препаратами (36,5 млн грн), покращення меддопомоги хворим з онкологічними захворюваннями (13,3 млн грн).

Також кошти спрямують на оснащення закладів охорони здоров’я ( 50 млн грн), на впровадження електронних систем галузі охорони здоров’я (5 млн грн) та на заходи з підтримки закладів охорони здоров’я (532 млн грн).

Крім цього цьогоріч Прогорама матиме нові напрямки:

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  • надання медичної допомоги хворим на акромегалію,
  • профілактика виникнення та корекція йододефіцитних станів у вагітних жінок,
  • забезпечення дітей хворих на орфанні захворювання продуктами лікувального харчування в амбулаторних умовах,
  • придбання устаткування для забезпечення трансплантації кісткового мозку у дітей,
  • проведення аудиту закладів охорони здоров’я та забезпечення медичного огляду та обстеження громадян для прийняття на військову службу за контрактом, службу у військовому резерві ЗСУ,
  • військово-зобов’язаних та кандидатів на навчання у вищих військово-навчальних закладах МОУ.

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