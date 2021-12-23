На підтримку медичної галузі Львівщини виділили понад 670 млн грн

У 2022 році у Львівській області на на підтримку охорони здоров’я виділили майже 670 млн грн з обласного бюджету. Ці кошти спрямують на на надання меддопомоги дорослому населення та оснащення закладів охорони здоров’я. Крім цього гроші витратять і на допомогу хворим на акромегалію та на купівлю устаткування для забезпечення трансплантації кісткового мозку у дітей. Відповідні зміни до Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров’я Львівської області у четвер, 23 грудня, підтримали 66 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Загальна сума фінансування по цій програмі становить 670 млн 93 тис грн. Ці кошти скерують на надання медичної допомоги дорослому населенню ( понад 32 млн грн), забезпечення дітей-інвалідів та дітей з важкими інтоксикаціями медичними препаратами (36,5 млн грн), покращення меддопомоги хворим з онкологічними захворюваннями (13,3 млн грн).

Також кошти спрямують на оснащення закладів охорони здоров’я ( 50 млн грн), на впровадження електронних систем галузі охорони здоров’я (5 млн грн) та на заходи з підтримки закладів охорони здоров’я (532 млн грн).

Крім цього цьогоріч Прогорама матиме нові напрямки:

Реклама партнерів

надання медичної допомоги хворим на акромегалію,

профілактика виникнення та корекція йододефіцитних станів у вагітних жінок,

забезпечення дітей хворих на орфанні захворювання продуктами лікувального харчування в амбулаторних умовах,

придбання устаткування для забезпечення трансплантації кісткового мозку у дітей,

проведення аудиту закладів охорони здоров’я та забезпечення медичного огляду та обстеження громадян для прийняття на військову службу за контрактом, службу у військовому резерві ЗСУ,

військово-зобов’язаних та кандидатів на навчання у вищих військово-навчальних закладах МОУ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.