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Лікарі на Львівщині отримують найменші зарплати в Україні

Наталя Дуляба

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У 2020 році середня зарплата лікаря в Україні становила 11 000 грн, натомість Львівщина увійшла в трійку областей, де медики отримують найменшу платню – 9 000-10 000 грн. Про це Львівському порталу повідомили у Нацслужбі здоров’я України.

Спеціалізована медична ланка (лікарні, медичні центри, госпіталі тощо) почала працювати за Програмою медичних гарантій з 1 квітня 2020 року. Це означає, що НСЗУ виплачує цим медзакладам кошти за послуги, які вони надали своїм пацієнтам. Завдяки цьому медустанови мають змогу підняти платню своїм лікарям.

Згідно з фінансовими звітами медзакладів, що надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) допомогу, у 2020-му середня платня керівнивника становила 26 900 грн, лікаря – 11 000 грн, середнього медперсоналу – 9 000 грн, молодшого медперсоналу – понад 7 000 грн.

Найвищі зарплати торік в Україні отримували лікарі в Києві (13 800 грн), Київській та Херсонський областях (близько 12 000 грн).

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Натомість Львівщина потрапила у трійку областей, де лікарі отримують найменші зарплати, – 9 000-10 000 грн. До цього списку увійшли також Тернопільщина й Хмельниччина.

Водночас у НСЗУ наголошують, що ці три області у 2020-му продемонстрували найвищий показник зарплат лікарів у вузькопрофільних медустановах: офтальмологічних (понад 17 000 грн), фтизіопульмонологічних (понад 15 000 грн), наркологічних (14 000 грн) та онкологічних закладах (понад 13 500 грн).

Найбільше в Україні у 2020 році заробляли медики «швидких», які отримують доплати за роботу з хворими на Covid-19. Так, зарплата керівника центру екстреної медичної допомоги сягала 32 500 грн, лікарів – понад 21 000 грн, середнього медперсоналу – понад 18 000 грн, молодшого медперсоналу – 9 500 грн.

«Розмір зарплати визначається колективним договором, який укладають працівники закладу і керівник. Зарплати, премії та інша фінансова мотивація, що раніше регламентувалася різними постановами, зараз стала відповідальністю адміністрації лікарні. НСЗУ не має жодного впливу на розміри зарплат, а лише оплачує надані медичні послуги згідно зі звітами про їх надання», – наголошують в НСЗУ.

Нагадаємо, з 1 квітня 2020 року в Україні стартував другий етап медичної реформи, який охопив спеціалізовані і високоспеціалізовані медзаклади: лікарні всіх рівнів та медичні центри. Пацієнт отримав гарантований перелік послуг, які для нього будуть безкоштовними. При цьому він більше не прив’язаний до конкретної лікарні, а може сам обирати ту, у якій захоче зробити операцію чи пройти консультацію у вузькопрофільного спеціаліста. Гроші за надану послугу Нацслужба здоров’я заплатить саме тій лікарні, яку обере пацієнт.

Про те, які зміни в українській медицині, лікування яких хвороб і станів стало безоплатним, що потрібно для того, щоб гарантовано отримати безкоштовну медпослугу, а кому все-таки потрібно платити, читайте у нашому матеріалі: «Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам».

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