Працівники «швидких» отримують найвищі зарплати серед українських медиків

Медики швидкої допомоги втримують лідерство за рівнем оплати праці в Україні. В середньому лікар «швидкої» заробляє майже 30 тисяч гривень на місяць, тоді як його колеги у лікарнях – вдвічі менше. Про це свідчать результати фінансового моніторингу, які оприлюднила Нацслужба здоров’я.

В НСЗУ підбили фінансові підсумки І кварталу 2021 року. За цей час понад 2400 українських медзакладів різних рівнів виплатили своїм працівникам 21,5 мільярда гривень.

Найбільшу платню й надалі отримує екстрена медична допомога. В середньому керівник щомісяця тут отримує понад 40 тисяч гривень, лікар – майже 30 тисяч гривень, середній медичний персонал – 25 тисяч гривень, а молодший медперсонал – понад 12 тисяч гривень.

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Зазначимо, що торік працівники «швидкої» теж були в лідерах за рівнем заробітку в українській медицині, втім у 2020-му їхні зарплати були дещо меншими.

У 2021 році найвищу платню серед центрів екстреної медичної допомоги в Україні отримують у Києві, а також у Закарпатській та Чернівецькій областях – понад 45 тисяч гривень. Найнижчі зарплати – в лікарів центрів екстреної медичної допомоги Вінниччини та Житомирщини – 15 та 16,5 тисяч гривень відповідно.

Лікарі спеціалізованих медзакладів та інших лікарень тим часом щомісяця отримують у середньому 13,3 тисячі гривень, керівники – майже 32 тисячі гривень, а молодший і середній медперсонал – по 8,8 та 11,1 тисячі відповідно.

Зауважимо, що через пандемію Covid-19 медики «швидких» отримують доплати за роботу з хворими. В інших медзакладах такі доплати теж можуть бути, але подібні нюанси вирішуються індивідуально.

Так, розмір зарплати медиків визначає колективний договір, який укладають працівники закладу і керівник. Зарплати, премії та інша фінансова мотивація, що раніше регламентувалася різними держпостановами, тепер стала відповідальністю адміністрації лікарні.

Нагадаємо, з 1 квітня 2020 року в Україні стартував другий етап медичної реформи, який охопив спеціалізовані і високоспеціалізовані медзаклади: лікарні всіх рівнів та медичні центри.

Пацієнт отримав гарантований перелік послуг, які для нього є безкоштовними. При цьому він більше не прив’язаний до конкретної лікарні, а може сам обирати ту, у якій захоче зробити операцію чи пройти консультацію у вузькопрофільного спеціаліста. Гроші за надану послугу Нацслужба здоров’я заплатить саме тій лікарні, яку обере пацієнт.

Про те, які зміни в українській медицині, лікування яких хвороб і станів стало безоплатним, що потрібно для того, щоб гарантовано отримати безкоштовну медпослугу, а кому все-таки потрібно платити, читайте у нашому матеріалі: «Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам».

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