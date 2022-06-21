У Львові відреконструюють старе тролейбусне депо

Виконавчий комітет Львівської міськради погодив реконструкцію старого тролейбусного депо на вул. Тролейбусній, 1. Відповідне рішення прийняли 21 червня, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Йдеться про депо «Львівелектротрансу» на вул. Тролейбусній, 1, яке облаштували ще у 1964 році. На території площею 6 га зберігали тролейбуси, а також проводили їхнє технічне обслуговування, ремонтували. Для цих потреб тут спорудили цех профілакторію, складські й адміністративні корпуси.

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Тролейбусне депо роками вже є у занедбаному стані і потребує відновлення. Зробити це власним коштом місто не могло, тому на реконструкцію цього та низки інших об’єктів «Львівелектротрансу» мерія взяла 17,5 млн євро кредиту від Європейського банку реконструкції і розвитку.

На території тролейбусного депо збираються відбудувати головний виробничий корпус на понад 5000 м кв, ремонтний цех, складські приміщення, диспетчерський пункт, облаштувати професійну мийку, адже салони тролейбусів і трамваїв досі миють вручну. Її площа становитиме 986 м кв.

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Додамо, що за згадані 17,5 млн євро кредиту та за власні 4,5 млн євро Львів вже відреконструював трамвайне депо на вул. Промисловій, всі роботи завершили ще восени 2021 року. Також цим коштом замінили контактну мережу на вул. Кульпарківській, закупили пів сотні тролейбусів.

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Фото: Твоє місто, ЛМР