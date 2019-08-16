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50 нових тролейбусів «Електрон» виїдуть на вулиці Львова ще до зими

Ольга Денисяка

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На заводі «Електрон» триває процес виробництва нових низькопідлогових тролейбусів для Львова, які мають з’явитися на вулицях міста ще до зими. 50 нових тролейбусів замовили за кредитні кошти ЄБРР – 17.5 мільйонів євро. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі  Львівської міської ради.

Як розповіли у мерії, цього року місцевий виробник — ТзОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» (Україна) і ПАТ «Концерн-Електрон» (Україна) — виготовить на замовлення міста 50 нових низькопідлогових тролейбусів.

Нові тролейбуси місто замовило за 17,5 млн. євро кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Фонду чистих технологій. Кредит потрібно повернути за 13 років.

Нові тролейбуси виїдуть до зими, а курсуватимуть на всіх діючих маршрутах та, першочергово, замінять зношені.

«Очікуємо, що перші тролейбуси вже в листопаді курсуватимуть на вулицях міста», — уточнив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.

Нагадаємо, що Співпраця Львова з «Електронтранс» розпочалася у 2013 році із замовлення першого низькопідлогового трамвая. Наступний аналогічний трамвай місто замовило у 2014 році, а у 2015 році місто отримало від «Електрону» електробус.

Загалом за останні 5 років Львів замовив у «Електронтрансу» 135 одиниць транспорту: 10 тролейбусів, 9 трамваїв, 1 електробус та 105 автобусів — 50 з них замовлено торік.

Також у планах Львова — закупівля ще 10 нових трамваїв та 100 автобусів. А також опрацьовується можливість закупівлі 100 тролейбусів з автономним ходом.

До 2020 року обіцяють на 70% оновити весь громадський транспорт міста.

Фото: ЛМР

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